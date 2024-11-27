Новинка может похвастаться высокой производительностью, аккумулятором емкостью 10100 мАч и наличием фирменного стилуса M-Pencil.

Сегодня компания HUAWEI провела презентацию смартфонов серии Mate 70, а также смарт-часов Huawei Watch Ultimate Design и смартфонов Mate X6. Кроме того, бренд представил MatePad Pro 13.2 2025 года — флагманский планшет с большим дисплеем и улучшенной производительностью по сравнению с предшественником.

Планшет оснащен 13,2-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2,8K с частотой 144 Гц, обеспечивающим яркие цвета и глубокий контраст изображения. Благодаря соотношению экрана к корпусу 94%, дизайн минимизирует рамки для полноэкранного просмотра.

MatePad Pro 13.2 включает стилус M-Pencil 3-го поколения, разработанный для точного ввода текста с малой задержкой.

Оснащенный двухэлементным аккумулятором емкостью по 5050 мАч каждый, планшет обеспечивает длительное время автономной работы. Его технология быстрой зарядки мощностью 100 Вт обеспечивает быстрое восстановление энергии, достигая значения 85% всего за 40 минут и полной зарядки за 55 минут.

Система камер включает в себя основную камеру разрешением 13 МП, широкоугольную камеру на 8 МП и фронтальную камеру на 16 МП для видеозвонков и селфи. Варианты подключения включают интерфейс Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и двойную спутниковую связь для надежной работы в отдаленных районах.

Доступный в цветах Ink Stone Black, White и Gold, новый MatePad Pro 13.2 поставляется в различных конфигурациях памяти. Базовая модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит 5199 юаней (около 718 долларов США), а топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти оценивается уже в 10 599 юаней (около 1464 долларов США).