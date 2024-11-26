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Смартфоны серии Huawei Mate70 официально представлены в Китае по цене от $760
Смартфоны получили флагманские характеристики и работают на собственном процессоре Kirin 9020

 Как и было запланировано, компания Huawei сегодня представила свою новую флагманскую серию смартфонов Mate 70 на церемонии Huawei Mate Brand Ceremony. Линейка включает четыре модели: Huawei Mate70, Mate70 Pro, Mate70 Pro+ и премиальный Huawei Mate70 RS Ultimate. Серия предлагает некоторые передовые функции в сочетании с обновленным дизайном.

 Huawei Mate70

 Mate70 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (2688 × 1216 пикселей) с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, защитным стеклом Kunlun второго поколения (одинаковым для всех моделей) и защитой от пыли и воды по стандарту IP68/69. Смартфон может похвастаться аккумулятором емкостью 5300 мАч, предлагающим быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. За производительность смартфона, как и за остальные три варианта отвечает собственная однокристальная система Kirin 9020, включающая 8 ядер в конфигурации 1+3+4 с тактовой частотой 2,5, 2,15 и 1,6 ГГц соответственно.

 Система камер включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с переменной апертурой (f/1.4–f/4.0) и OIS, 12-мегапиксельный перископический телеобъектив с OIS и 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. В качестве селфи-камеры используется 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

 Цены Huawei Mate70:

12 ГБ + 256 ГБ: 5499 юаней;

12 ГБ + 512 ГБ: 5999 юаней;

12 ГБ + 1 ТБ: 6999 юаней. 

 Huawei Mate70 Pro

 Основанный на модели Mate70 смартфон Mate 70 Pro получил возможность подключения к беспроводным сетям по новейшему интерфейсу Wi-Fi 7 от Huawei и имеет спутниковую связь с ультрашироким углом наведения спутника в 120°. Также новинка показывает увеличение пиковых скоростей 5G на 68% по сравнению с предшественником.

 Кроме того, телефон получил более крупный 6,9-дюймовый FullHD+дисплей и 48-мегапиксельный телеобъектив на задней панели. Остальные камеры, включающие 50-мегапиксельный основной объектив с суперфокусом (диафрагма F1.4-F4.0, OIS), 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная селфи-камера остались без изменений по сравнению с Mate70. 

 Также модель Pro поддерживает более быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную сверхбыструю зарядку Huawei 80 Вт и беспроводную обратную зарядку на 20 Вт.

 Цены Huawei Mate70 Pro:

12 ГБ + 256 ГБ: 6499 юаней;

12 ГБ + 512 ГБ: 6999 юаней;

12 ГБ + 1 ТБ: 7999 юаней.

 Huawei Mate70 Pro+

 Модель Huawei Mate70 Pro+ отличается усовершенствованным датчиком RYYB для телеобъективов и сверхширокоугольных камер, что обеспечивает лучшую светочувствительность и точность цветопередачи. Он также предлагает те же основные функции, что и модель Pro, например, расширенные функции ИИ, такие как динамические фотографии ИИ. Сами камеры соответствуют модели Mate 70 Pro.

 Цены Huawei Mate70 Pro+:

16 ГБ + 512 ГБ: 8499 юаней;

16 ГБ + 1 ТБ: 9499 юаней.

 Huawei Mate70 RS Ultimate

 Топовая модель получила роскошную внешность благодаря глянцевой титановой средней рамке и парчовому материалу для задней крышки. Смартфон имеет те же характеристики, что и Huawei Mate70 Pro+, но выделяется превосходным качеством сборки и элементами дизайна. Поскольку титан тяжелее, то телефон имеет массу 251 г, но толщина его такая же, как у других моделей и составляет 8,25 мм.

 Устройства будут доступны в Китае в четырех цветовых вариантах, сочетая в себе премиальность с высочайшей производительностью.

 Цены Huawei Mate70 RS Ultimate:

16 ГБ + 512 ГБ: 11 999 юаней;

16 ГБ + 1 ТБ: 12 999 юаней.

#смартфоны #huawei #смартфоны huawei #huawei mate 70 #huawei mate 70 pro #kirin 9020
Источник: gizmochina.com
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