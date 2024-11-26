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NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5090D получат одинаковые конфигурации и тактовые частоты
Эксклюзивная для Китая модель RTX 5090D должна иметь аналогичную оригиналу цену, но отличаться от неё другими параметрами для соблюдения ограничений уровня TPP

 Выход видеокарты GeForce RTX 5090D от компании NVIDIA, являющейся одним из вариантов грядущего флагманского игрового ускорителя RTX 5090, недавно был подтвержден, когда в сети появилась информация о новой карте и описание ее коробки. Как и в предыдущий раз, специализированная карта нового поколения должна быть разработана с учетом экспортных ограничений со стороны правительства США, но похоже, что в отличие от карты RTX 4090D, новейшая модель RTX 5090D обещает оставить нетронутой конфигурацию ядер, как в оригинальном графическом ускорителе RTX 5090.

 Напомню, когда NVIDIA выпустила NVIDIA GeForce RTX 4090D, то это было сделано в спешке, чтобы предложить хоть какой-то вариант для китайского игрового сегмента, поскольку RTX 4090 была запрещена к экспорту из-за высокого рейтинга TPP, превышающего установленный регулирующими органами США. Это заставило компанию NVIDIA просто урезать характеристики оригинальной RTX 4090 и сэкономить время, а не искать альтернативные способы снижения показателя TPP. Можно вспомнить пример ситуации с ограничением NVIDIA LHR. Тогда компания использовала блокировку на аппаратном уровне, которая препятствовала использованию игровых видеокарт для добычи криптовалют. Правда, стоит напомнить, что в конечном итоге энтузиасты смогли обойти.

 С новой GeForce RTX 5090D компания Nvidia может снова пойти по данному пути, проста заблокировав производительность карты для удержания рейтинга TPP на приемлемом уровне, несмотря на ту же конфигурацию ядра, что и у оригинальной RTX 5090. Трудно сказать о реальности такой ситуации, но по крайней мере об этом сообщает один из участников форума Chiphell под псевдонимом Panzerlied, который уже имеет опыт предоставления подробностей о различных продуктах.

 Итак, сообщается, что NVIDIA GeForce RTX 5090D и оригинальная модель RTX 5090 имеют схожие конфигурации оборудования, что может означать абсолютно всё что угодно, например, что используется один и тот же графический процессор, но с разной печатной платой. Кроме того, говорят, что тактовые частоты обеих видеокарт будут одинаковыми. Ранее появилась информация, что RTX 5090 будет иметь базовую тактовую частоту 2,9 ГГц.

 Если это правда, то можно ожидать 21760 ядер и 32 ГБ памяти стандарта GDDR7 в RTX 5090D. Кроме того, стоимость видеокарт должна быть одинаковой несмотря на различие в производительности, что наблюдалось и в прошлый раз. В настоящее время предполагается, что RTX 5090D поступит в продажу в январе 2025 года, и в это же время Nvidia представит свои полноценные графические карты следующего поколения для энтузиастов RTX 5090 и RTX 5080 на архитектуре Blackwell.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #blackwell #rtx 5090 #rtx 5090d
Источник: wccftech.com
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Четыре новые видеокарты Nvidia RTX 50-й серии поступят в продажу в начале 2025 года
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