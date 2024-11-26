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Обновление Windows 11 24H2 нарушает работу компьютеров с играми Ubisoft
С 2014 года миллионы участников Windows Insider тестируют новые функции Windows. Тем не менее, несмотря на их вклад, каждое крупное обновление все еще приносит новые проблемы и проблемы совместимости с операционной системой.

 Компания Microsoft признала еще одну проблему в Windows 11 24H2. Согласно официальной информации некоторые игры Ubisoft испытывают серьезные проблемы после установки пользователями последнего обновления Windows. Затронутые игры могут перестать отвечать или даже отображать «черный экран» перед сбоем.

 К играм, которые вызывают сбои, относятся таких хиты, как Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Издательство Ubisoft выпустила специальное временное исправление для Star Wars Outlaws, но оно может привести к дополнительным проблемам с производительностью. Microsoft еще не объяснила, почему так много игр Ubisoft сталкиваются с этими проблемами.

 Чтобы предотвратить дальнейшие сбои, Microsoft заблокировала установку Windows 11 24H2 на системах с затронутыми играми. Компания советует пользователям избегать ручного обновления своих систем, пока проблема не будет решена. Кроме того, Microsoft и Ubisoft сотрудничают для разработки исправления. Разочарованные пользователи обратились в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство как Ubisoft, так и сломанным выпуском Windows 11 24H2.

 Геймеры боролись с этими проблемами в течение нескольких недель, пытаясь устранить неполадки самостоятельно, проверяя Uplay launcher, обновляя драйверы графического процессора, устанавливая пакеты Visual C++ Redistributable и пробуя различные другие исправления. Несмотря на усилия, ничего не помогло. Понятно, что пользователи, которые недавно приобрели совершенно новые игровые системы или аппаратные компоненты, особенно разочарованы.

 На данный момент Microsoft предложила только несколько обходных путей для затронутых игр, таких как принудительное закрытие приложения через диспетчер задач. Другой неофициальный вариант — это понижение версии операционной системы до версии 23H2, хотя некоторые пользователи сообщают о сбоях игр и на этой версии.

 Помимо проблем, связанных с играми, Windows 11 24H2 демонстрирует более широкие проблемы нестабильности и несовместимости с различным оборудованием и программным обеспечением. Вскоре после начала развертывания обновления, владельцы твердотельных накопителей WD сообщили об ошибках и сбоях, вызванных плохо управляемыми операциями кэширования ввода-вывода. 

#ubisoft #windows #windows 11 #обновление #windows 11 24h2 #обновление windows #обновление windows 11 #windows 11 23h2
Источник: techspot.com
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