Предполагается, что следующий флагман Redmi будет на 100 долларов дороже предшественника

Новая серия смартфонов Redmi K80 скоро будет запущена в Китае и получит две модели: обычный Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Подтверждено, что старший представитель линейки K80 Pro будет оснащен новейшим флагманским чипом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который используется в большинстве топовых смартфонах других производителей, например, Honor Magic 7 Pro и OnePlus 13.

Snapdragon 8 Elite является первым чипсетом, в котором используются ядра Oryon собственной разработки Qualcomm, но это имеет свою цену в буквальном смысле. Результатом этого стало то, что почти все выпущенные на базе Snapdragon 8 Elite смартфоны стали дороже своих предшественников. Не будет исключением и грядущий Redmi K80 Pro.

Глава бренда Redmi Томас Ван в сегодняшнем сообщении на Weibo указал, что Redmi K80 Pro может стоить около 4000 юаней (около 552 долларов США) в Китае. Это значительное повышение по сравнению с начальной ценой текущего флагмана бренда - Redmi K70 Pro, составлявшей 3299 юаней (около 455 долларов США). Хотя повышение цены не должно никого удивлять, масштаб повышения стоимости смартфона может обескуражить.

Однако руководитель Redmi предполагает, что более высокая цена является оправданной. Он утверждает, что Redmi K80 Pro может похвастаться самыми передовыми характеристиками аккумулятора для своего сегмента, намекая на впечатляющее время автономной работы при использовании мощнейшего чипа Snapdragon 8 Elite. Аккумулятор будет иметь емкость 6000 мАч и быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Кроме того, недавние рекламные плакаты предполагают, что устройство покажет рекордные результаты теста AnTuTu и будет иметь специальный графический чип D1 для дополнительного повышения производительности в играх.

Помимо производительности, новый Redmi K80 Pro будет иметь соответствующий статусу устройства дисплей. Смартфон может похвастаться 2K AMOLED-панелью, произведенной компанией TCL, с пиковой яркостью 1800 кд/м2 для всей поверхности экрана. Он также включает ряд функций, полезных для безопасности зрения, таких как DC Dimming, сертификация TÜV Rheinland Flicker Free, ADV-MEMC для улучшения качества изображения, AON Smart Eye Care и многое другое.

Что касается фотовозможностей, то на передней стороне новинка получит 20-мегапиксельную камеру для видеозвонков и селфи, а сзади смартфон оснащен модулем из трёх камер, включающих 50-мегапиксельный основной объектив, 32-мегапиксельный для сверхширокоугольных снимков и дополнительный 50-портретный объектив.