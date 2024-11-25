Все будущие процессоры нового поколения для рабочих станций будут иметь TDP 350 Вт

Новая утечка отгрузочного манифеста предоставила свежие подробности о процессорах AMD Threadripper 9000 следующего поколения под кодовым названием Shimada Peak, включая неожиданное появление 16-ядерного варианта наряду с раскрытой ранее 96-ядерной флагманской моделью. Документы показывают, что высокопроизводительная линейка настольных процессоров сохранит уровень энергопотребления своего предшественника, несмотря на стремление компании к энергоэффективности во всех своих основных сериях процессоров.

Серия Threadripper 9000, которая, как ожидается, будет основана на новейшей архитектуре Zen 5, готова продолжить стремительный рост доминирования AMD на рынке высокопроизводительных ЦП. Ключевым моментом из просочившегося манифеста является подтверждение 96-ядерного/192-поточного флагманского процессора, который скорее всего получит название Threadripper 9980X. Эта модель будет иметь тепловую расчетную мощность (TDP) 350 Вт, что соответствует по данному показателю существующему сейчас флагманскому чипу Threadripper 7980X. Похоже, что несмотря на увеличенное количество ядер, AMD удалось сохранить этот уровень TDP в то же время повысив производительности, что отличается от подхода к пользовательским процессорам Ryzen 9000, получивших снижение TDP.

Интересно, что в манифесте также упоминается 16-ядерная модель с аналогичным TDP 350 Вт. Хотя это может показаться излишним для процессора с таким малым количеством ядер, это следует тенденции, установленной предыдущими чипами серии Threadripper 7000, которые имели одинаковый TDP. Новый 16-ядерный вариант, как ожидается, не будет входить в обычную линейку Threadripper, поскольку серия Threadripper 7000 от AMD начиналась минимум с 24-ядерной модели, а последний 16-ядерный Threadripper принадлежал к серии 2000, вышедшей еще в 2018 году. Вероятно, что новый 16-ядерный процессор будет моделью линейки PRO, поскольку предыдущие серии Threadripper PRO включали 16-ядерный вариант.

На данный момент подробностей о тактовых частотах процессоров нет, но архитектура AMD Zen 5 обладает высоким потенциалом и обещает более высокие частоты, чем архитектура Zen 4, о чем свидетельствует, например, тактовая частота флагманского потребительского чипа Ryzen 9 9950X в 5,7 ГГц. Серия Threadripper 7000 уже достигла показателя 5,3 ГГц, поэтому ожидать большого скачка не стоит, но он непременно будет. Значительный прирост тактовых маловероятен из-за тепловых и архитектурных ограничений.

Также стоит отметить, что в утечке ничего не сказано о моделях с большим, чем 96 ядер процессоре. Это, вероятно, косвенно говорит об отказе компании AMD в серии Threadripper 9000 от использования плотных ядер Zen 5c. Напомню, что ядра Zen 5c были разработаны для облачных серверов и ориентированы на возможность масштабирования количества ядер, а не на повышение производительности на ядро. Это также соответствует аналогичному подходу в серии Threadripper 7000, представители которой также не имели плотных ядер Zen 4c.

Ожидается, что процессоры Threadripper 9000 будут представлены уже в самое ближайшее время, что должно еще больше закрепить доминирование AMD на рынке HEDT и предоставить своим клиентам инструменты, необходимые для решения самых требовательных рабочих нагрузок, включая научные расчеты, трехмерное моделирование и работу с большими объемами видеоконтента.