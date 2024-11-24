Компьютер основан на процессоре Intel N100, оснащен неплохим набором портов и подойдет для нетребовательных рабочих нагрузок и воспроизведения мультимедиа

В настоящее время большое внимание любителей маленьких компьютеров приковано к очень компактному Mac Mini с процессором Apple M4. Но это не останавливает других производителей от выпуска собственных устройств малого форм-фактора с еще более миниатюрными размерами. Пример такой компании может служить AOOSTAR, давно не нуждающаяся в представлении.

Новейшим устройством компании является система N1 Pro, которая наверняка поразит и завоюет сердца любителей мини-ПК благодаря корпусу объемом всего 0,33 литра и весом чуть более 300 граммов. Такие размеры являются уникальными и очень компактными. Систему можно без проблем переносить с одного места на другое даже просто в кармане. Однако у такой компактности есть и недостатки, главным из которых является невысокая производительность.

Конечно никто не ожидает, что в таком корпусе поместится полноценный ПК с процессором Intel Core i9-14900K или Ryzen 9 9950X. Мини-ПК от AOOSTAR работает всего лишь на Intel N100 — процессоре, которому, к слову, уже почти два года, и который может похвастаться только четырьмя маломощными ядрами без поддержки гиперпоточности. Максимальная тактовая частота чипа составляет всего 3,4 ГГц, которая всё равно не позволяет ему показывать высокую производительность. Однако он, как Терминатор - старый, но не бесполезный, и его будет достаточно для большинства повседневных задач, не связанных с высокопроизводительными нагрузками, такими как игры или работа с контентом. Процессор вполне свободно сможет себя чувствовать при просмотре контента в сети и офисной работе.

Новый AOOSTAR N1 Pro доступен для покупки в трех конфигурациях: barebone, с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD накопителем, а также с 12 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 1 ТБ. В зависимости от конфигурации стоимость компьютера составляет 159, 199 и 259 долларов соответственно. Система может похвастаться неплохим выбором портов, включающих по одному USB Type-C, HDMI, DisplayPort 1.4, трех портов USB 3.2 Gen 2 и двух портов 2.5 G Ethernet, а беспроводная сеть обеспечивается интерфейсом Wi-Fi 6.