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Смартфоны Oppo Reno 13 будут работать на чипсете Dimensity 8350
Дебют смартфонов намечен на 25 ноября в Китае

 Раскрыв подробности о дизайне и сетевых функциях, Oppo теперь поделилась ключевыми характеристиками производительности, пользовательского интерфейса, дисплея и аккумулятора для предстоящей серии Reno 13.

 Линейка субфлагманов должна быть запущена 25 ноября в Китае и будет напрямую конкурировать с серией Vivo S20, выпуск которой запланирован на три дня позже.

 Сегодня компания подтвердила, что смартфоны будут работать на чипе MediaTek Dimensity 8350. Этот новый чип может иметь тот же центральный и графический процессор, что и оригинальный Dimensity 8300, но с некоторыми улучшениями в виде повышенной тактовой частоты ЦП или ГП.

 Oppo утверждает о повышении производительности в 1,5 раза по сравнению с предыдущими моделями. Компания также заверяет, что устройство может выдерживать 8 часов игрового процесса без перегрева.

 Серия Reno 13 будет работать на собственной фирменной оболочке ColorOS 15 на базе ОС Android 15. На передней панели устройства будет размещен дисплей с высокой яркостью разрешением 1,5K. Oppo также обещает аккумулятор большей емкости, рассчитанный на надежную работу в течение пяти лет.

 Хотя бренд не раскрывает точных подробностей об аккумуляторе, утечки предполагают, что Reno 13 может быть оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч, а Reno 13 Pro — аккумулятором емкостью 5900 мАч.

 Oppo также подтвердила, что Reno 13 и 13 Pro будут доступны в конфигурациях памяти: 12 ГБ / 256 ГБ, 12 ГБ / 512 ГБ, 16 ГБ / 512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ. Стандартная модель также будет доступна в версии с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

 Оба устройство линейки Reno 13 будут продаваться в цветах Midnight Black, Butterfly Purple. Кроме того, стандартный и Pro варианты также  будут доступны в цветах Galaxy Blue и Starlight Pink соответственно.

 Официальная презентация серии Oppo Reno 13 запланирована на 25 ноября 2024 года в Китае. За ней последуют запуски таких линеек, как Redmi K80 и iQOO Neo 10, запланированные на 27 и 29 ноября соответственно.

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Источник: gizmochina.com
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