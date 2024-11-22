Смартфон выходит на китайском рынке 27 ноября и станет настоящим "убийцей" флагманов с адекватной ценой

Redmi полностью готов выпустить свои смартфоны K80 и K80 Pro 27 ноября в Китае. Сегодня бренд подтвердил, что старшая модель версии Pro будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite и независимым графическим чипом D1, предназначенным специально для игр.

Сегодня известный Digital Chat Station показал производительность телефона в бенчмарках и играх. Как вы можно видеть, телефон набрал 3000 баллов в Geekbench для одноядерного и 9200 баллов для многоядерного режима, что помещает Redmi K80 Pro в число самых производительных устройств. Бенчмарк Steel Nomad Light, который измеряет графическую производительность телефона, регистрирует столь же впечатляющий результат GPU в 2440 баллов.

Что касается игр, то в требовательном тесте Genshin Impact в полном разрешении K80 Pro поддерживал плавные 59,9 кадров в секунду (FPS), сохраняя при этом энергопотребление на удивление низком уровне в 4,22 Вт.

Похожие результаты наблюдались и в других популярных играх, в Honkai Impact 3rd смартфон достиг среднего значения 121,2 FPS в режиме суперкадра и энергопотреблении 3,58 Вт. Даже в Honor of Kings с экстремальными настройками качества изображения K80 Pro поддерживал стабильные 120 FPS, потребляя всего 3 Вт.

Кроме того, инсайдер сообщает, что телефон предположительно оснащен 3D-системой охлаждения с двумя контурами площадью 5400 мм² для эффективного рассеивания тепла и устойчивой производительности при высоких нагрузках.

Помимо чипа Snapdragon 8 Elite, K80 Pro, как ожидается, будет оснащен основной 50-мегапиксельной камерой, 32-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 50-мегапиксельным телеобъективом и 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Автономность смартфону обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Телефон будет оснащен дисплеем M9 с разрешением 2K, пиковой яркостью всей поверхности 1800 нит и DC Dimming, произведенным TCL Huaxing, на котором будет расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.