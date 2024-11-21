Это позволит избежать дефицита консоли и проблем с перекупщиками

Когда на рынок выходит новая консоль, то нет гарантии, что все желающие смогут ее получить. Это было очевидно во время запуска PlayStation 5 в ноябре 2020 года. Однако в январе журналист Bloomberg Такаши Мочизуки предположил, основываясь на данных о поставках дисплеев, что этот сценарий может не повториться со следующей консолью Switch. По его словам, Nintendo планирует выпустить 10 миллионов устройств в свой первый финансовый год.

Теперь появились новые слухи о доступности портативной консоли Switch 2, которая, как ожидается, будет выпущена уже в марте 2025 года. Эта информация исходит от пользователя Famiboards Ninspider, который поделился эскизом консоли на форуме в октябре, позже подтвержденным надежными инсайдерами. Пользователь теперь опубликовал зашифрованный текст, который, однако, был расшифрован с помощью Base64:

"Первоначальное количество запасов было окончательно определено, и завод будет планировать производство соответствующим образом. Я не могу раскрыть точное число, но только для рынка США это примерно в 2,5 раза больше объема с марта 2017 года".

Если Nintendo планирует такой объем по всему миру, то никому не нужно беспокоиться, что они останутся без преемника Switch во время старта продаж. Nintendo отгрузила первую Switch в количестве 2,74 миллиона единиц за первый месяц, а 2,5 раза больше составляют как раз примерно 7 миллионов единиц за тот же период времени. Это действительно огромное количество консолей для старта продаж любого подобного устройства. Плюсом будет также то, что перекупщикам не будет смысла связываться с новой консолью, так как их банально будет очень много в магазинах, и не стоит ожидать повторения ситуации, наблюдавшейся при старте продаж 30th Anniversary Edition PS5 Pro.