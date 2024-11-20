Стоит отметить, что речь идет об использовании эмулятора для ОС Android, а также низких настройках качества

Последняя флагманская однокристальная система от Qualcomm, Snapdragon 8 Elite, продемонстрировала свою графическую мощь. Пользователь XDA @cozy_OSS утверждает, что достиг, казалось бы, невозможного — запустил Cyberpunk 2077 на телефоне с фиксированной частотой 60 кадров в секунду. Однако есть одна загвоздка, это достигается с помощью эмуляции, а не порта для мобильно платформы.

Эта новость последовала за предыдущими сообщениями, показывающими, что графический процессор Adreno 830 в составе Snapdragon 8 Elite превосходит встроенную графику AMD Radeon 780M в тестах 3DMark. Сам Radeon 780M может справиться с Cyberpunk 2077 только в разрешении 720p с низкими настройками, например, на игровой портативной консоли Legion Go.

Однако достижение @cozy_OSS сопровождается некоторыми оговорками. Пользователь утверждает, что достиг частоты кадров 60 FPS при разрешении 720p с низкими визуальными настройками.

Видеофрагмент, демонстрирующий игровой процесс, намекает на использование технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) или аналогичных методов генерации кадров. Это может объяснить периодические фризы в видео, несмотря на заявленную фиксированную частоту кадров.

Также стоит отметить, что эмуляция, как утверждается, достигается с помощью предрелизного эмулятора ПК от Eggns. Это означает, что производительность может потенциально улучшиться еще больше с более оптимизированным эмулятором в будущем. Между тем, другие пользователи утверждают, что запускали Cyberpunk 2077 на старых телефонах с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 с помощью эмуляторов, таких как Mobox, Winlator и Horizon, хотя и на ограниченных 30 FPS.

Итак, Snapdragon 8 Elite знаменует собой заметный скачок в возможностях мобильной эмуляции, и сообщения указывают, что он обеспечивает почти вдвое большую производительность эмуляции, чем его предшественник. При поддержке разработчиков этот прогресс может в конечном итоге привести к тому, что реальные порты AAA-игр будут без проблем работать на флагманских телефонах.

Однако фрагментированная аппаратная экосистема Android остается серьезной проблемой. Даже если Snapdragon 8 Elite может справиться с требовательными играми, разработчики могут не решиться оптимизировать игру для очень широкого спектра устройств на платформе Android, и мечта об играх AAA-качества на смартфонах может еще не скоро осуществиться.