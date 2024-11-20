Тесты M4 Max показывают невероятную графическую мощь процессоров Apple и дают шанс на то, что M4 Ultra сможет приблизиться даже к RTX 4090

Apple выпустила обновленный MacBook Pro в начале ноября, и первоначальные тесты показали, что процессор M4 Max превосходит как Intel Core Ultra 9 285K, так и AMD Ryzen 9 9950X в Geekbench 6. Теперь новые тесты намекают, что интегрированный графический процессор чипа может также превзойти производительность настольной видеокарты Nvidia RTX 4070.

Впечатляющие результаты тестов получены из Blender Open Data, где чипсет M4 Max набрал в среднем 5205 баллов в 38 тестах. Это ставит его чуть ниже мобильной видеокарты RTX 4080, которая набрала 5326 баллов, но значительно опережает RTX 3080 Ti и настольную RTX 4070. RTX 3080 Ti набрала 5193 балла, в то время как RTX 4070 смогла набрать только 5128 баллов.

Дополнительные доказательства мощности M4 Max получены от ютубера Робби Тилтона, который протестировал эти чипы вместе с различными видеокартами Nvidia в Blender, чтобы оценить их производительность. В его тестах рендеринга M4 Max в составе MacBook Pro превзошел Nvidia RTX 3080, но немного уступил RTX 4080 Super по времени рендеринга.

Тесты подчеркивают чистую мощь новых чипов M4 от Apple, но что действительно примечательно, так это то, как эти компактные процессоры со встроенной графикой могут конкурировать с большими дискретными настольными видеокартами, а в некоторых случаях и превосходить их.

Чипы M4 также потребляют значительно меньше энергии, чем предложения Nvidia, что делает их достижения еще более впечатляющими. В то время как RTX 4080 Super может потреблять до 320 Вт, M4 Max потребляет лишь малую часть этой мощности, поскольку M4 Pro имеет заявленное максимальное энергопотребление около 46 Вт.

Однако впечатляющая производительность M4 Max не обязательно отражает возможности всего семейства M4. В тестах Tilton базовый чип M4 работал значительно медленнее своего старшего брата, тратя почти в четыре раза больше времени на рендеринг различных сцен.

RTX 4090 пока остается бесспорным лидером в тесте Blender Open Data, набрав поразительные 10880 баллов. Хотя текущие чипы Apple пока не находятся в той же весовой категории, будет интересно посмотреть, на что способен M4 Ultra, и сможет ли он бросить вызов флагману Nvidia.