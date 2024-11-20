Выпуск данной версии Android 16 знаменует собой существенные изменения в цикле выпуска и структуре API

Google представила первую предварительную версию Android 16 для разработчиков, ознаменовав сдвиг в цикле выпуска Android и представив множество новых функций для разработчиков приложений. Этот ранний релиз, доступный сейчас для тестирования, сигнализирует о начале нового подхода к разработке Android, поскольку Google планирует увеличить частоту выпусков для ускорения инноваций в мобильной экосистеме.

В отличие от предыдущих лет, Google объявила о планах двух крупных выпусков API в 2025 году. Первый, запланированный на второй квартал 2025 года, станет основным выпуском, как и предыдущие ежегодные обновления.

Второй выпуск, запланированный на четвертый квартал 2025 года, представит новые API для разработчиков, которые сосредоточены на обновлениях функций, оптимизации и исправлении ошибок.

Google переносит крупный выпуск Android на второй квартал, раньше традиционного запуска в третьем квартале. Эта корректировка направлена на лучшее соответствие графикам производителей устройств, что позволяет большему количеству устройств получать последнюю версию Android раньше.

Ускоренные сроки означают, что разработчикам придется проводить ежегодное тестирование совместимости раньше обычного, чтобы убедиться в готовности их приложений к новому выпуску.

Android 16 включает улучшенные методы проверки версии API для соответствия новой структуре выпуска. Знакомая константа SDK_INT, используемая вместе с VERSION_CODES, останется на месте для поддержки проверок для основных выпусков Android.

В дополнение к этому была введена новая константа SDK_INT_FULL, которая при использовании вместе с перечислением VERSION_CODES_FULL позволяет разработчикам выполнять проверки как основных, так и второстепенных версий.

Стоит отметить, что эти новые API в настоящее время находятся в состоянии изменения и могут претерпеть изменения. Google активно поощряет разработчиков держать с компанией обратную связь.

В предварительной версии также представлены API, которые позволяют приложениям встраивать средство выбора фотографий непосредственно в свою иерархию представлений, сохраняя при этом преимущества безопасности процессов. Другими словами, пользователи могут предоставлять приложениям доступ к выбранным носителям, не предоставляя широких разрешений для всей своей библиотеки.

Android 16 включает предварительную версию новых API Health Connect, которые поддерживают медицинские записи. Эти API позволяют приложениям читать и записывать медицинские записи в формате FHIR с согласия пользователя. В настоящее время эта функция является частью программы раннего доступа.

Последняя версия Privacy Sandbox на Android также включена в Android 16. Эта текущая инициатива направлена на разработку технологий, которые защищают конфиденциальность пользователей, одновременно поддерживая экосистему приложений. SDK Runtime, которая позволяет работать в выделенной среде отдельно от обслуживаемого ими приложения, является ключевым компонентом этих усилий.

Google рекомендует разработчикам начать тестирование совместимости с новой версией и скомпилировать свои приложения с новым SDK. Программа Android 16 Preview будет работать с ноября 2024 года до финального публичного выпуска в 2025 году, при этом обновления будут поставляться на ключевых этапах разработки.

Этап выхода стабильной версии намечен на конец первого квартала 2025 года, он предоставит финальные API SDK/NDK и внутренние API. Google рассчитывает достичь этого этапа в марте 2025 года, что даст разработчикам несколько месяцев для окончательного тестирования перед официальным релизом.