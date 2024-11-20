Стоит отметить, что в эту сумму не входит оперативная память и накопитель

Beelink выпускает совершенно новый мини-ПК, который станет преемником модели EQ12 на базе процессора Intel N100. Новый мини-ПК называется EQ14 и будет основан на более мощном, если можно так сказать про линейку N, процессоре Intel N150, который войдет в семейство Intel Twin Lake.

Для тех кто не знает стоит сказать, что Twin Lake по сути является поколением Alder Lake Refresh, и его процессоры включают только энергоэффективные ядра.

Согласно нескольким сообщениям, эти процессоры будут оснащены ядрами Gracemont E и будут работать с невероятно низким энергопотреблением, что делает их идеальными для высокоэффективных систем. EQ14 был запущен, согласно утечке инсайдера @realVictor_M, который опубликовал фотографии Beelink EQ14 на своей странице в социальной сети. Предполагаемая цена за barebone-систему, содержащую только ЦП с материнской платой, составит 599 юаней или 82 доллара США.

Другие комплектующие, включая SSD накопитель и ОЗУ, придется покупать отдельно. Мини-ПК выглядит идентично многим другим мини-ПК, выпущенным компанией, и будет основан на процессоре N150, имеющем 4 ядра и 4 потока с тактовой частотой 3,6 ГГц.

Это на 200 МГц выше, чем у модели N100, который лежит в основе EQ12 и будет иметь более мощную интегрированную графику. Согласно просочившимся спецификациям того же источника, N150 будет иметь 24 графических вычислительных модуля с тактовой частотой 1000 МГц, что на 250 МГц выше, чем у графики на N100.

EQ14 получит два слота M.2 для твердотельных накопителей NVMe с интерфейсами PCI-E 4.0 и 3.0. Мини-ПК позволит дополнительно расширить хранилище с помощью обычного твердотельного накопителя в нижней части. Что касается оперативной памяти, то система будет использовать память SODIMM и позволит установить только один модуль стандарта DDR4. Внутри корпуса размещена система охлаждения с одним вентилятором, а также предусмотрено несколько портов подключения, включая один USB Type-A, один USB Type C и 3,5 мм разъем для наушников.