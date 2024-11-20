Кроме высокой производительности суперкомпьютеры на базе чипов AMD также имеют отличную энергоэффективность.

Успехи AMD в индустрии микропроцессоров также влияет на рынок специализированных высокопроизводительных вычислений. Спустя несколько лет после представления самого быстрого в мире суперкомпьютера, американский производитель снова попал на вершину производительности, выпустив еще один HPC-компьютер.

AMD снова доминирует в списке Top500 самых мощных в мире суперкомпьютеров с El Capitan, недавно представленной HPC-системой, размещенной в Национальной лаборатории Лоуренса в Ливерморе. Корпорация из Санта-Клары сотрудничала с HPE для разработки суперкомпьютера класса exascale после своего предыдущего успеха с Frontier в Национальной лаборатории Оук-Ридж.

El Capitan работает на базе гибридных процессоров AMD MI300A, которые уже приносят компании значительный доход. Согласно отчетам, система LLNL теперь является самым быстрым суперкомпьютером в мире, достигнув показателя Linpack (HPL) в 1,742 эксафлопс. Тесты Linpack используются для измерения производительности вычислений с плавающей точкой в системе и являются стандартом для сравнения различных конструкций HPC в списке Top500.

AMD также подчеркивает свои достижения в области энергоэффективности. El Capitan и Frontier занимают серьезные места в списке Green500, располагаясь соответственно на 18-м и 22-м местах. Производитель чипов приписывает это достижение энергоэффективной конструкции своих процессоров Epyc и ускорителей MI300A, которые объединяют компоненты CPU и GPU на одной плате.

El Capitan будет использоваться исследователями LLNL для работы с высокоточными 3D-моделями, решая некоторые из самых сложных научных задач. Ожидается, что новая система HPC также значительно ускорит исследования искусственного интеллекта. Однако главный технический директор LLNL Бронис Р. де Супински отметил, что алгоритмы и модели ИИ должны получить более широкое распространение в этой области.

AMD подчеркнула растущее внедрение своих процессоров Epyc и ускорителей Instinct на рынке HPC. Многочисленные суперкомпьютеры теперь оснащены чипами компании, включая систему HPC 6, разработанную итальянским энергетическим гигантом Eni, новый суперкомпьютер, строящийся в Университете Падерборна с использованием новейших процессоров EPYC, и норвежскую систему Sigma2 AS.

Кроме того, компания AMD объявила о новом партнерстве с IBM, чтобы предложить ускорители Instinct MI300X на платформе IBM Cloud. Запланированный к выпуску в первой половине 2025 года сервис направлен на повышение производительности генеративных моделей ИИ для корпоративных клиентов.