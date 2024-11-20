Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Суперкомпьютер El Capitan на базе процессоров AMD занял первое место в Top 500
Кроме высокой производительности суперкомпьютеры на базе чипов AMD также имеют отличную энергоэффективность.

 Успехи AMD в индустрии микропроцессоров также влияет на рынок специализированных высокопроизводительных вычислений. Спустя несколько лет после представления самого быстрого в мире суперкомпьютера, американский производитель снова попал на вершину производительности, выпустив еще один HPC-компьютер.

 AMD снова доминирует в списке Top500 самых мощных в мире суперкомпьютеров с El Capitan, недавно представленной HPC-системой, размещенной в Национальной лаборатории Лоуренса в Ливерморе. Корпорация из Санта-Клары сотрудничала с HPE для разработки суперкомпьютера класса exascale после своего предыдущего успеха с Frontier в Национальной лаборатории Оук-Ридж.

 El Capitan работает на базе гибридных процессоров AMD MI300A, которые уже приносят компании значительный доход. Согласно отчетам, система LLNL теперь является самым быстрым суперкомпьютером в мире, достигнув показателя Linpack (HPL) в 1,742 эксафлопс. Тесты Linpack используются для измерения производительности вычислений с плавающей точкой в системе и являются стандартом для сравнения различных конструкций HPC в списке Top500.

 AMD также подчеркивает свои достижения в области энергоэффективности. El Capitan и Frontier занимают серьезные места в списке Green500, располагаясь соответственно на 18-м и 22-м местах. Производитель чипов приписывает это достижение энергоэффективной конструкции своих процессоров Epyc и ускорителей MI300A, которые объединяют компоненты CPU и GPU на одной плате.

 El Capitan будет использоваться исследователями LLNL для работы с высокоточными 3D-моделями, решая некоторые из самых сложных научных задач. Ожидается, что новая система HPC также значительно ускорит исследования искусственного интеллекта. Однако главный технический директор LLNL Бронис Р. де Супински отметил, что алгоритмы и модели ИИ должны получить более широкое распространение в этой области.

 AMD подчеркнула растущее внедрение своих процессоров Epyc и ускорителей Instinct на рынке HPC. Многочисленные суперкомпьютеры теперь оснащены чипами компании, включая систему HPC 6, разработанную итальянским энергетическим гигантом Eni, новый суперкомпьютер, строящийся в Университете Падерборна с использованием новейших процессоров EPYC, и норвежскую систему Sigma2 AS.

 Кроме того, компания AMD объявила о новом партнерстве с IBM, чтобы предложить ускорители Instinct MI300X на платформе IBM Cloud. Запланированный к выпуску в первой половине 2025 года сервис направлен на повышение производительности генеративных моделей ИИ для корпоративных клиентов.

#amd #процессоры #процессоры amd #epyc #суперкомпьютеры #суперкомпьютер frontier #instinct mi300a
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 получат универсальную графическую архитектуру UDNA
Производство Radeon RX 9000 на архитектуре UDNA начнется во втором квартале 2026 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
12
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
20
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
4
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
21
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
2
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
6
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
17
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
3
В Кремле заявили о неприемлемости варианта «заморозки» украинского кризиса
+
Германия поставит 4000 беспилотников HX-2 Karma в Украину
1

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
219
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
77
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
24
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
9
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
2
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
23

Сейчас обсуждают

Xant1k
10:08
Материнка шляпа шляпная Там второй SSD под видяхой будет Лучше взять A Pro или доплатить 2к и мортар в которой вы еще и Gen2 получите
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
Redneck_prm
10:06
>>> в линуксах буквально не существует адекватных способов распространения программ В линуксах буквально существует как возможность статической компиляции, так и возможность засунуть все нужные либы ...
Тестируем Installer-SH v1.9 с браузером Mozilla Firefox 128 в Debian 8
Immortal_X
10:03
трампуля войдет вглубь зели
Зеленский рассказал, каким оружием и в каком количестве ВСУ будут наносить удары вглубь РФ
Xant1k
10:02
Кловун Для 4к только 32дм Для 2к только 27дм Аксиома епта 120гц минимум это мастхэв Про VA для работы с текстом и графикой забудьте, глаза вырвут пиксели (читал они там какие-то нетакие)
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Гнар Йордл
09:52
Анaл вейк гoвнина без оптимизации, лол
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Александр Брессон
09:50
А вот это тогда что?
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
Maximus Autismus
09:49
Так УПА, бандеровцы, хиви(добровольные помощники фашистов) и прочие выродки, всегда были хороши только в качестве террора мирняка(как обстрелы Донбасса, нападение на Курскую область), столкновения с р...
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
ethergy
09:45
Вы когда уже уволите к чертям собачьим этого писаку? Поток бреда.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
chi
09:40
Только не говорите что на последнем фото за субстанция.....В прошлый раз хотя бы калачик был...
Тестируем Installer-SH v1.9 с браузером Mozilla Firefox 128 в Debian 8
Андрей Иванов
09:40
Всё теперь осталось ввести только налог на воздух для жителей, и тогда всё получится
Дания вводит первый в мире налог на углекислый газ от коров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем