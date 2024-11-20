Источник информации сообщает, что новая унифицированная архитектура UDNA от AMD дебютирует в 2026-27 годах в серии Radeon RX 9000, а также будет использоваться в консоли PlayStation 6

Несколько месяцев назад AMD объявила, что объединит архитектуры RDNA и CDNA в единую универсальную архитектуру под названием UDNA. По сути, ее игровые графические процессоры Radeon и графические процессоры для центров обработки данных Instinct будут представлять собой одну единую архитектуру. Это была попытка AMD воссоздать экосистему CUDA от Nvidia, сократив разрыв между потребительским и корпоративным оборудованием.

Инсайдер с Chiphell Чжанчжунхао говорит, что нам, возможно, придется подождать некоторое время, прежде чем мы увидим новинку в действии. По всей видимости, архитектура UDNA станет прямым преемником RDNA 4. Графический процессор RDNA 4 уже появлялся на тестовой платформе Geekbench, и многочисленные утечки предполагают, что может быть около четырех моделей для настольных ПК и ноутбуков на её основе. Если двухлетний цикл AMD сохранится, то преемник должен появиться в период 2026-27 годов. Инсайдер добавляет, что первый графический процессор на базе UDNA поступит в массовое производство во второй половине 2026 года.

Ранее ходили слухи, что AMD вернется в сегмент высокопроизводительных графических процессоров с архитектурой RDNA 5. В конце концов, это, как говорят, станет значимым моментом AMD в сегменте графических процессоров. Поможет ли переход на UDNA догнать Nvidia, еще только предстоит узнать. На данный момент все, что нужно сделать AMD, это выпустить следующие графические карты среднего уровня с отличным соотношением цены и производительности не хуже, чем у аналогов Nvidia, не потребляя при этом много энергии.

Кроме того, предполагается, что PlayStation 6 также будет использовать графический процессор на базе UDNA с центральным процессором Zen 4 или Zen 5. Это подтверждает более раннюю утечку, в которой говорилось, что AMD продолжит сотрудничество с Sony для консоли следующего поколения. Если это правда, было бы разумно предположить, что преемник Xbox Series X от Microsoft последует тому же примеру. Кроме того, предполагаемая портативная игровая консоль Sony также будет работать на базе аппаратного оборудования AMD.

Наконец, в сообщении также упоминается портативная игровая консоль Microsoft. Похоже, что она может использовать оборудование AMD или Qualcomm. AMD, скорее всего, снова победит, поскольку Microsoft уже работала с компанией в предыдущих выпусках Xbox. Однако Qualcomm пока не следует исключать, особенно если Microsoft захочет пойти по пути использования архитектуры Arm в своём портативном устройстве.