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Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
Предполагаемый смартфон уже появился на сертификационной платформе 3C

 Компания Realme недавно выпустила на китайском рынке свой новый флагманский смартфон Realme GT 7 Pro. Обладая ценой 3699 юаней, это телефон является самым дешевым устройством, оснащенным чипсетом Snapdragon 8 Elite. Сообщается, что компания может также работать над другим телефоном серии GT Neo. Недавно новый телефон Realme под номером RMX5060 был одобрен китайским органом MIIT. Это же устройство получило сертификацию от национальной платформы 3C. Предполагается, что этим устройством как раз и будет предстоящий Realme GT Neo 7.

 Как видно на скриншоте ниже, предстоящий телефон Realme RMX5060 получит быструю зарядку мощностью 80 Вт, если верить базе данных 3C. Хотя конкретных доказательств нет, слухи вокруг него утверждают, что этим устройством может быть Realme GT Neo 7.

 Устройство станет преемником существующего сейчас Realme GT Neo 6, который дебютировал с процессором Snapdragon 8s Gen 3 в начале этого года в Китае. Напомню, что смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме Realme GT Neo 6, компания также представила Realme GT Neo 6 SE на базе Snapdragon 7+ Gen 3, оснащенный аккумулятором емкостью 5500 мАч и зарядкой на 100 Вт, в Китае в начале этого года.

 Сообщается, что Realme GT Neo 7 будет оснащен чипсетои Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который представляет собой не что иное, как разогнанную версию оригинального Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что с этим чипом устройство будет конкурировать с такими смартфонами как Redmi K80 и iQOO Neo 10, которые, как ожидается, будут оснащены чипом Snapdragon 8 Gen 3, а также OnePlus Ace 5, оснащенным разогнанным чипом Snapdragon 8 Gen 3.

  Другие сообщения показали, что Realme GT Neo 7, как ожидается, будет оснащен OLED-панелью с поддержкой разрешения 1,5K, частотой обновления 120 Гц и оптическим сканером отпечатков пальцев на экране. Также ожидается, что смартфон получит специальный чип для улучшения графики. Сокращение скорости зарядки по сравнению с предыдущим поколением предполагает, что новый GT Neo 7 может получить более емкий кремниево-углеродный аккумулятор.

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Источник: gizmochina.com
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