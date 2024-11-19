О дате выхода ремастера Dark Souls 3 пока ничего не известно, равно как и о целевых платформах.

В последнее время всё большую популярность набирают различные ремастеры популярных некогда игр и даже некоторые игры, которые являются довольно свежими, периодически попадают под обновление, например, Horizon Zero Dawn. Однако сейчас речь идет о довольно старой игре, которой действительно не помешал бы свежий глоток воздуха, а именно Dark Souls 3. Инсайдер игровой отрасли Шпешал Ник узнал, что получившая высокую оценку критиков и геймеров игра находится в процессе переработки.

Хотя инсайдер отказался разглашать какие-либо подробности, ремастер Dark Souls 3 будет работать с производительностью более 60 кадров в секунду, что будет впервые для любой игры серии. Это, в сочетании с визуальными улучшениями, исправлениями ошибок и обновленным движком, должно сделать ее хитом среди фанатов франшизы, а также более привлекательной для тех, кто только хочет попробовать игру. Даже оригинальная Dark Souls получила свой ремастер в далёком 2018 году, так что подобный шаг для Dark Souls 3 был лишь вопросом времени.

Жанр игры был относительно малоизвестен, когда она вышла восемь лет назад. Те, кто играл в Elden Ring в качестве первой игры от FromSoftware, не будут сомневаться в приобретении ремастера Dark Souls 3. Пока нет ни слова о том, кто на самом деле будет разрабатывать порт, но если судить по ремейку Demon's Souls, то FromSoftware, скорее всего будет сотрудничать с Bluepoint Games.

Нельзя не задаться вопросом, почему Bloodborne, вышедшая за год до Dark Souls 3, пока не получает того же внимания. Sony, владеющая правами на данную франшизу, возможно, приберегла его для худших времен или в качестве одной из игр в стартовой линейке для будущей консоли PlayStation 6.