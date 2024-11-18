Производство существующих графических процессоров RTX 4070, 4070 Ti, 4070 SUPER будет остановлено к следующему месяцу

Игровые графические процессоры GeForce RTX 50 Blackwell от NVIDIA появятся через несколько месяцев, и это уже привело к прекращению производства нескольких высокопроизводительных графических процессоров RTX 40 текущего поколения, таких как RTX 4090, RTX 4090D и RTX 4080 SUPER. Теперь NVIDIA планирует прекратить производство еще большего количества высокопроизводительных графических процессоров.

Согласно форумам Board Channels, сообщается, что NVIDIA планирует прекратить производство своих графических процессоров GeForce RTX 4070 уже в декабре. Линейка RTX 4070 включает в себя оригинальную модель RTX 4070, а также RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Все три из этих карт доступны на розничных торговых площадках, в отличие от RTX 4070 Ti и RTX 4080, которые были заменены их вариантами SUPER.

Упоминается, что у NVIDIA сейчас мало запасов GeForce RTX 4070 Ti SUPER, и они будут легко распроданы к концу текущего месяца. Производство RTX 4070 SUPER и RTX 4070 прекратится к концу ноября или началу декабря, и заявлено, что поставки чипов будут осуществляться до декабря, а последние запасы партнерами будут распроданы к январю, что как раз совпадает с запуском серии RTX 50.

Учитывая, что Черная пятница и праздничный сезон уже не за горами, можно ожидать, что большая часть видеокарт будет распродана уже к концу этого года. В настоящий момент считается, что NVIDIA выпустит преемника RTX 4070 и RTX 4070 SUPER к февралю 2025 года, но карта впервые будет продемонстрирована на презентации CES 2025, которую проведет генеральный директор Дженсен Хуанг.

Нас ожидает захватывающий конец года и начало следующего, когда не только Nvidia, но и AMD представит свои новейшие видеоускорители. Кроме того, согласно последним слухам, Intel также готовит к выходу свои дискретные видеокарты нового поколения на архитектуре Arc Battlemage уже к концу декабря.