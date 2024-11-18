Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA распродает запасы GeForce RTX 40, освобождая место серии RTX 50
Производство существующих графических процессоров RTX 4070, 4070 Ti, 4070 SUPER будет остановлено к следующему месяцу

 Игровые графические процессоры GeForce RTX 50 Blackwell от NVIDIA появятся через несколько месяцев, и это уже привело к прекращению производства нескольких высокопроизводительных графических процессоров RTX 40 текущего поколения, таких как RTX 4090, RTX 4090D и RTX 4080 SUPER. Теперь NVIDIA планирует прекратить производство еще большего количества высокопроизводительных графических процессоров.

 Согласно форумам Board Channels, сообщается, что NVIDIA планирует прекратить производство своих графических процессоров GeForce RTX 4070 уже в декабре. Линейка RTX 4070 включает в себя оригинальную модель RTX 4070, а также RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Все три из этих карт доступны на розничных торговых площадках, в отличие от RTX 4070 Ti и RTX 4080, которые были заменены их вариантами SUPER.

 Упоминается, что у NVIDIA сейчас мало запасов GeForce RTX 4070 Ti SUPER, и они будут легко распроданы к концу текущего месяца. Производство RTX 4070 SUPER и RTX 4070 прекратится к концу ноября или началу декабря, и заявлено, что поставки чипов будут осуществляться до декабря, а последние запасы партнерами будут распроданы к январю, что как раз совпадает с запуском серии RTX 50.

 Учитывая, что Черная пятница и праздничный сезон уже не за горами, можно ожидать, что большая часть видеокарт будет распродана уже к концу этого года. В настоящий момент считается, что NVIDIA выпустит преемника RTX 4070 и RTX 4070 SUPER к февралю 2025 года, но карта впервые будет продемонстрирована на презентации CES 2025, которую проведет генеральный директор Дженсен Хуанг.

 Нас ожидает захватывающий конец года и начало следующего, когда не только Nvidia, но и AMD представит свои новейшие видеоускорители. Кроме того, согласно последним слухам, Intel также готовит к выходу свои дискретные видеокарты нового поколения на архитектуре Arc Battlemage уже к концу декабря.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 4070 #rtx 4070 ti #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 4070 super #rtx 4070 ti super #rtx 5070
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
38
Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
2
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
10
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
+
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
One UI 7 может получить функцию интерактивных уведомлений на экране блокировки
+
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
Евросоюз готов к зиме - прекращение поставок газа из России не повлияет на стабильность
5
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Российские подразделения сумели выбить силы ВСУ из комбикормового завода на востоке Купянска
+
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
Водитель мусоровоза нашел на свалке рабочий ПК с Ryzen Threadripper 3960X и GeForce RTX 2080 Ti
7
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1
Батарея глобальной версии Realme GT 7 Pro на 700 мАч меньше, чем у китайской версии
+
Водитель мусоровоза обнаружил рабочий ПК с топовым железом — Threadripper и RTX 2080 Ti
6
Водитель мусоровоза нашел ПК на базе AMD Ryzen Threadripper 3960X и RTX 2080 Ti
1
Valve раскроет детали Half-Life 2: Episode Three в 2025 году
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
50
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
47
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
27
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
3
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
27
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
3

Сейчас обсуждают

linux4ever
15:30
Это к сценарию, что у него ничего не запускается.
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Пашка Худяков
15:29
Так он в порт идет в надводном положении. Типо гибрид подлодка+лодка. Как раз ледоколов не достаточно для полной проводки Севморпути. И цена за проводку +доп. Что не всегда актуально по товарам. Главн...
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
Роман Холод
15:29
О Т Л И Ч Н О !!!
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
chi
15:28
Правильно ли я понимаю что это к сценарию ChiBench & Mesa ?
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Дмитрий
15:26
а еще лучше тыщу докинуть до 3060 12 гб
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
FelsheR-молодец
15:23
Обычная проходная машина из конца 30х. Пригодная для парадов, но не пригодная для боевых действий. Даже в танках не имба.
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
Иван Петров
15:15
пернул с подливой
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
Чато --- Бот
15:13
"...Германия, официально (сдает Байдена как стеклотару, так как теперь это не просто слух из прессы), в лице Вольфганга Бюхнера на брифинге журналистам сообщает: - США проинформировали Германию о реше...
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
Игорь Владимирович
15:13
Брать в конце 2024 года в сборку за 100к древний блок питания даже без бронзового сертификата и расширенного диапазона входных напряжений (Full range) - крайне глупо. Это как в дорогую иномарку залива...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
EvgenМ
15:12
По ходу афтара самого ужарили и теперь у него сплошные отвалы
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем