Грядущая новинка появилась в базе данных Geekbench

Ранее в этом месяце в базе данных китайской платформы сертификации 3C были обнаружены три новых смартфона Xiaomi с номерами моделей: 24122RKC7C, 24127RK2CC и 24127RK2CC. Название третьей модели пока остается неизвестным, но что касается двух других, то они относятся к линейке Redmi K80. Теперь смартфон под номером 24122RKC7C появился на тестовой платформе Geekbench, что раскрыло его чипсет, объем оперативной памяти и версию ОС.

База данных Geekbench подтверждает использование в телефоне 24122RKC7C новейшего флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite, о чём свидетельствуют подробности о процессоре и графическом процессоре, указанные в Geekbench. Таким образом, речь идет именно о старшем представителе линейки - Redmi K80 Pro. В списке Geekbench также указано, что телефон имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 15. Компания уже сообщила, что смартфону удалось набрать в тесте AnTuTu более 3 миллионов баллов.

В прошлом году Realme GT 5 Pro и Redmi K70 Pro были оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Базовая модель обоих телефонов предлагала 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. GT 5 Pro продавался по цене 3499 юаней (около 485 долларов США), а Redmi K70 Pro стоил 3299 юаней (около 456 долларов США).

В настоящее время Realme GT 7 Pro со стартовой ценой 3699 юаней (около 510 долларов США) является самым доступным телефоном на Snapdragon 8 Elite. Вполне возможно, что Redmi K80 Pro сможет оказаться ещё дешевле, чем GT 7 Pro, поскольку его стартовая цена составит около 3499 юаней (около 485 долларов США). Таким образом, K80 Pro может стать самым доступным телефоном на базе Snapdragon 8 Elite. Как и его предшественник, новый Redmi K80 Pro, скорее всего будет предназначен только для внутреннего рынка Китая и, по слухам, будет продаваться по всему миру под названием Poco F7 Ultra, а дебют его состоится в первой половине 2025 года.

Что касается других характеристик, то от Redmi K80 Pro можно ожидать наличие OLED-дисплея разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Смартфон будет иметь насколько конфигураций памяти, включая версию на 16 ГБ ОЗУ и встроенной памяти объемом до 1 ТБ. Кроме того, новинка может комплектоваться аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Грядущий "убийца" флагманов может иметь 20-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 32-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,6-кратный увеличением.

Также ожидается, что смартфон получит Hyper OS 2.0 из коробки, корпус Dragon Crystal Glass, металлическую рамку и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.