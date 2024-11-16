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Samsung Galaxy S25 показал более низкую производительность в Geekbench по сравнении с конкурентами
Базовая модель грядущей линейки Samsung показала значительно меньшую производительность по сравнению с конкурентами, работая при этом на более высокой тактовой частоте

 Компания Samsung готовится к запуску своей новой серии флагманских смартфонов Galaxy S25, дебют которой запланирован на январь следующего года. Среди нескольких будущих моделей базовая версия Galaxy S25 недавно появилась на тестовой платформе Geekbench, раскрыв некоторые интересные подробности об оборудовании устройства и его производительности.

 В списке Geekbench указан смартфон Galaxy S25 под номером модели SM-S931N, вероятно, для домашнего корейского рынка. Новинка работает на специальном чипсете Snapdragon 8 Elite for Galaxy, что подтверждается его более высокой тактовой частотой 4,47 ГГц по сравнению со стандартной версией Snapdragon 8 Elite, работающей на частоте 4,32 ГГц. Ранее специальные версии чипсета встречались только во флагманских устройствах Samsung. Также стоит отметить, что тестируемый смартфон был оснащен 12 ГБ оперативной памяти.

 Казалось бы, результаты новинки должны быть на самом высоком уровне, но показатели производительности в определенной степени разочаровывают. Galaxy S25 набрал 2481 балл в одноядерном и 8658 баллов в многоядерном тестах, что значительно ниже, чем у большинства устройств на базе Snapdragon 8 Elite, уже выпущенных или упомянутых на платформе на данный момент. Например, OnePlus 13 и iQOO 13 набирают более 3100 и 10000 баллов в тех же тестах, демонстрируя разочаровывающую производительность специально настроенного чипа в устройстве Samsung, по крайней мере, в данном тесте.

 Пока не совсем понятно, с чем связаны такие результаты, возможно, это происходит из-за менее производительной системы охлаждения в базовом Galaxy S25 по сравнению с конкурентами, или Samsung просто придерживается более консервативного подхода к производительности, отдавая предпочтение времени автономной работы. Однако стоит отметить, что процессоры For Galaxy для смартфонов Samsung всегда показывали более низкие результаты, чем их стандартные аналоги серии Snapdragon 8. 

 Хотя список предполагает использование чипсета Snapdragon 8 Elite для корейского рынка, есть хорошие новости и для пользователей в Европе и Индии. Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung планирует использовать чипсет Snapdragon во всей серии Galaxy S25 на всех рынках, аналогично серии Galaxy S23. Хотя это все еще слух, но есть веская причина, по которой это кажется весьма правдоподобным.

#смартфоны #samsung #snapdragon 8 elite #galaxy s25 #смартфоны samsung #snapdragon 8 elite for galaxy
Источник: gizmochina.com
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