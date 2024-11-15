Сегодня Xiaomi официально объявила о сроках глобального развертывания HyperOS 2, новой оболочки компании на базе Android 15, которая дебютировала в Китае с серией Xiaomi 15. Объявление было сделано в сообщении, опубликованном генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнем.
Следующие телефоны смогут получить обновление HyperOS 2.0 в ноябре:
Xiaomi MIX Flip;
Xiaomi 14T Pro;
Xiaomi 14T;
Xiaomi 14 Ultra;
Xiaomi 14;
Xiaomi 13T Pro;
Redmi Note 13 Pro+ 5G;
Redmi Note 13 Pro 5G;
Redmi Note 13 5G;
Redmi Note 13;
POCO F6 Pro;
POCO X6 Pro;
POCO X6.
Следующие устройства получат обновление HyperOS 2 в декабре:
Xiaomi 13 Ultra;
Xiaomi 13 Pro;
Xiaomi 13;
Xiaomi 13T;
Xiaomi 13 Lite;
Xiaomi 12T Pro;
Xiaomi 12T;
Xiaomi 12 Pro;
Xiaomi 12;
Mi 11 Ultra;
Mi 11;
Xiaomi 11 Lite 5G NE;
Redmi K50i;
Redmi 13;
Redmi 13C;
Redmi 13 5G;
Redmi 12 Pro+ 5G;
Redmi Note 12 Pro 5G;
Redmi Note 12 5G;
Redmi Note 12S;
Redmi 12 5G;
Redmi 12;
POCO C65;
POCO X5 Pro 5G;
POCO F5;
POCO X4 GT;
POCO F4 GT;
POCO F6;
POCO M6;
POCO F5 Pro;
POCO C75.
Xiaomi также планирует сделать эту новую операционную систему доступной для своих планшетов и носимых устройств. Xiaomi 6S Pro 12.4 и Xiaomi Smart Band 9 Pro получат обновление в ноябре. Планшеты, упомянутые ниже, получат обновление в декабре.
Xiaomi Pad 6;
Redmi Pad Pro 5G;
Redmi Pad Pro;
Redmi Pad SE 8.7 4G;
Redmi Pad SE 8.7;
Redmi Pad SE;
POCO Pad.
Оболочка HyperOS 2.0 от Xiaomi предложит связанную экосистему на основе искусственного интеллекта с обновлениями производительности, возможностями подключения, функций искусственного интеллекта и конфиденциальности. В ее основе лежит HyperCore, оптимизированное внутреннее ядро, которое повышает скорость, сокращает время простоя процессора и улучшает графику, что выгодно как для общего использования, так и для игр, а HyperConnect обеспечивает бесперебойную передачу данных и приложений между устройствами Xiaomi и предлагает совместимость с Apple в Китае, позволяя обмениваться файлами с продуктами Apple.
HyperAI предлагает ориентированные на пользователя инструменты, такие как адаптивные экраны блокировки, защиту от мошенничества с использованием искусственного интеллекта и улучшенные функции создания контента, включая транскрипцию голоса в текст и перевод в реальном времени. HyperOS 2.0 также дебютирует с переработанным рабочим столом с настраиваемыми виджетами, динамической анимацией и 3D-погодой. Для обеспечения конфиденциальности HyperOS 2.0 включает сквозное шифрование, Trusted Execution Environment (TEE) для безопасной обработки данных и улучшенный контроль данных через помощника Xiao Ai, предоставляя пользователям прозрачность и контроль над их цифровым следом. В новой операционной системе есть много других обновлений, с которыми вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.