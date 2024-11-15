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Xiaomi раскрыла официальный список устройств, которые получат HyperOS 2.0
Кроме того, глава компании сообщил график развертывания обновления устройств до HyperOS 2.0

 Сегодня Xiaomi официально объявила о сроках глобального развертывания HyperOS 2, новой оболочки компании на базе Android 15, которая дебютировала в Китае с серией Xiaomi 15. Объявление было сделано в сообщении, опубликованном генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнем.

 Следующие телефоны смогут получить обновление HyperOS 2.0 в ноябре:

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 13T Pro;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13;

POCO F6 Pro;

POCO X6 Pro;

POCO X6.

Следующие устройства получат обновление HyperOS 2 в декабре:

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Mi 11 Ultra;

Mi 11;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Redmi K50i;

Redmi 13;

Redmi 13C;

Redmi 13 5G;

Redmi 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12S;

Redmi 12 5G;

Redmi 12;

POCO C65;

POCO X5 Pro 5G;

POCO F5;

POCO X4 GT;

POCO F4 GT;

POCO F6;

POCO M6;

POCO F5 Pro;

POCO C75.

 Xiaomi также планирует сделать эту новую операционную систему доступной для своих планшетов и носимых устройств. Xiaomi 6S Pro 12.4 и Xiaomi Smart Band 9 Pro получат обновление в ноябре. Планшеты, упомянутые ниже, получат обновление в декабре.

Xiaomi Pad 6;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE 8.7 4G;

Redmi Pad SE 8.7;

Redmi Pad SE;

POCO Pad.

 Оболочка HyperOS 2.0 от Xiaomi предложит связанную экосистему на основе искусственного интеллекта с обновлениями производительности, возможностями подключения, функций искусственного интеллекта и конфиденциальности. В ее основе лежит HyperCore, оптимизированное внутреннее ядро, которое повышает скорость, сокращает время простоя процессора и улучшает графику, что выгодно как для общего использования, так и для игр, а HyperConnect обеспечивает бесперебойную передачу данных и приложений между устройствами Xiaomi и предлагает совместимость с Apple в Китае, позволяя обмениваться файлами с продуктами Apple.

 HyperAI предлагает ориентированные на пользователя инструменты, такие как адаптивные экраны блокировки, защиту от мошенничества с использованием искусственного интеллекта и улучшенные функции создания контента, включая транскрипцию голоса в текст и перевод в реальном времени. HyperOS 2.0 также дебютирует с переработанным рабочим столом с настраиваемыми виджетами, динамической анимацией и 3D-погодой. Для обеспечения конфиденциальности HyperOS 2.0 включает сквозное шифрование, Trusted Execution Environment (TEE) для безопасной обработки данных и улучшенный контроль данных через помощника Xiao Ai, предоставляя пользователям прозрачность и контроль над их цифровым следом. В новой операционной системе есть много других обновлений, с которыми вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

#xiaomi #обновление #redmi #poco #hyperos #hyperos 2.0 #обновление hyperos
Источник: gizmochina.com
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Опубликован список первых 20 смартфонов Xiaomi, которые получат обновление HyperOS 2 Global
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