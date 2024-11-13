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Дизайн Oppo Reno 13 будет напоминать смартфоны iPhone
Утечка фотографии дала первый взгляд на Reno 13, и она показывает, что новый смартфон Oppo будет иметь новый, но знакомый всем дизайн устройств Apple

 Ожидается, что компания Oppo анонсирует новую линейку смартфонов Reno, серию Reno 13, через несколько недель. Перед запуском в сети появилось изображение новинки, дающее первый взгляд на новый смартфон среднего класса.

 Изображение Reno 13 было опубликовано на Weibo популярным инсайдером Digital Chat Station, и на нем показан частичный вид телефона рядом с iPhone 15. Фотография подчеркивает сходство между новым телефоном Oppo и телефоном Apple 2023 года.

 Фотография показывает, что Oppo применила новый дизайн для следующего поколения смартфонов Reno. Прямоугольный островок камеры Reno 12 исчез и был заменен прозрачным стеклом, похожим на то, что было в iPhone 15. Oppo даже использовала аналогичное оформление объективов, но другое расположение камер, чтобы отличать свой телефон от Apple. Reno 13 также имеет круглую светодиодную вспышку в отличие от предшественника.

 Компания также изменила рамку Reno 13. Она действительно похожа на рамку iPhone 15. Хотелось бы надеяться, что это тот же переработанный алюминий для повышенной прочности, учитывая, что Reno 12 был выпущен с глянцевой зеркальной пластиковой рамкой.

 Oppo еще не объявила дату запуска серии Reno 13, но более ранняя утечка сообщала, что смартфоны могут быть представлены 25 ноября в Китае. Должно быть как минимум две модели — стандартная версия и модель Pro. Сообщается, что старшая версия получит 6,78-дюймовый дисплей LTPO OLED дисплей частотой 120 Гц и 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру с 3-кратным оптическим увеличением.

#смартфоны #apple #iphone #oppo #iphone 15 #смартфоны oppo #oppo reno 12 #oppo reno 13 #reno 13
Источник: notebookcheck.net
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