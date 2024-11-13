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Компания Xiaomi ведет разработку очков с ИИ
Xiaomi совместно с Goertek работает над очками с искусственным интеллектом, выпуск которых запланирован на второй квартал 2025 года

 Компания Xiaomi готовится выйти на рынок очков с искусственным интеллектом, сотрудничая с Goertek, которые, как ожидается, дебютируют во втором квартале 2025 года. Предполагается, что запуск этого продукта совпадет с фестивалем Mi Fan в апреле.

 По данным источников, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь поставил амбициозную цель для очков, при этом ожидаемые объемы поставок достигнут не менее 300 000 единиц. Сообщается также, что новые очки с искусственным интеллектом нацелены на то, чтобы конкурировать с моделями Ray-Ban от Meta*(запрещена в России), включающими как возможности искусственного интеллекта, так и передовые аппаратные функции.

 Согласно сообщению Intelligent Emergence, очки с искусственным интеллектом от Xiaomi будут включать в себя ряд передовых технологических модулей, включая интеграцию искусственного интеллекта, компоненты аудионаушников и модули камеры, все они разработаны для прямой конкуренции с линейкой высокотехнологичных очков Meta*.

 Примечательно, что новое устройство, скорее всего, будет выпущено под основным брендом компании, это станет значительным шагом в расширении Xiaomi в индустрии носимых технологий.

 Другие компании, такие как OPPO, Vivo, Huawei, Tencent и ByteDance, также изучают возможности выхода на рынок очков с искусственным интеллектом, хотя источники указывают, что их проекты в настоящее время находятся на ранних стадиях разработки. Многие отраслевые эксперты ожидают, что другие технологические гиганты начнут выпускать свои очки с искусственным интеллектом ближе к концу 2025 года.

 Шаг Xiaomi обусловлен обострением конкуренции в секторе умных очков как на глобальном уровне, так и внутри Китая. Недавнее предложение Meta AR, Meta Orion, выпущенное в сентябре 2024 года, может похвастаться передовыми возможностями дополненной реальности и, как сообщается, поступит в массовое производство к 2027 году.

 Между тем другие китайские компании продвигаются вперед с собственными инновационными очками. Например, Meizu выпустила несколько умных очков, а недавно представленные Baidu Xiaodu AI Glasses появятся на рынке в начале 2025 года.

 Однако Xiaomi не новичок на рынке умных очков. Ранее бренд представил свои очки Mijia Smart Audio Glasses, ориентированные в первую очередь на передачу звука с помощью технологии воздушной проводимости. Эти очки по цене в 63 доллара передают звук через ультразвуковые динамики, встроенные в оправу, создавая уникальный звуковой опыт без громоздких наушников.

 Поскольку Xiaomi продолжает инвестировать в рынок носимых технологий, ее будущие очки AI, скорее всего, предложат доступную альтернативу премиальным предложениям от конкурентов.

#xiaomi #искусственный интеллект #очки #ai-очки #ии-очки #очки ai
Источник: gizmochina.com
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