В сети сегодня появилось инсайдерское сообщение о возможной производительности следующих флагманских чипсетов Qualcomm и Mediatek

Ещё не спели улечься страсти после дебюта нового флагманского чипсета для мобильных устройств Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, как в сети появились первые слухи о его преемнике. нынешний король производительности Snapdragon 8 Elite показал заметный прирост производительности по сравнению со своим предшественником Snapdragon 8 Gen 3 благодаря переходу на ядра Oryon. Теперь новая утечка предполагает, что компания Qualcomm может нацелиться на ещё более высокие показатели с будущим чипом Snapdragon 8 Elite 2.

По словам инсайдера Jukanlosreve, ссылающегося на источники в Корее, и будущий чип Snapdragon 8 Elite 2, и следующий чипсет Dimensity 9500 от MediaTek могут достичь одноядерной производительности в 4000 баллов на Geekbench 6.

Напомню, что текущий флагман Snapdragon 8 Elite в настоящее время набирает около 3200 баллов в том же бенчмарке. Таким образом, если указанная информация окажется правдой, то производительность Snapdragon 8 Elite 2 увеличится на четверть, что также станет существенным обновлением, особенно учитывая и без того впечатляющую производительность нынешнего флагмана Qualcomm.

Однако Qualcomm имеет опыт выпуска сбалансированных решений в плане производительности и энергопотребления, и Snapdragon 8 Elite не является исключением. Хотя он и расширяет границы с точки зрения скорости, он также может быть более прожорлив, чем его предшественники из-за своей тактовой частоты 4,32 ГГц.

Поэтому ключевым вопросом для Snapdragon 8 Elite 2 будет то, как Qualcomm будет управлять этим ожидаемым ростом производительности, контролируя температуру.

Более ранние слухи предполагали, что Snapdragon 8 Elite 2 может производиться как на мощностях TSMC, так и на предприятиях компании Samsung, но другая утечка от Jukanlosreve утверждает, что TSMC будет единственным производителем следующего чипсета Qualcomm.

Говорят, что техпроцесс N3P от TSMC обеспечивает улучшенную производительность и лучшую энергоэффективность, чем N3, используемый в Snapdragon 8 Elite. Пока неясно, уменьшат ли эти улучшения возможность перегрева, которая может стать побочным эффектом скачка производительности.

В любом случае, пока еще рано говорить о конкретике, и это всего лишь утечки. Поскольку текущему поколению чипов еще только предстоит показать свой потенциал, то, скорее всего, пройдет не мало времени, прежде чем появятся более точные подробности.