Asus ProArt Display PA27JCV является рабочей лошадкой компании с высоким разрешением, нацеленной в первую очередь на творческих работников.

Новый монитор PA27JCV от компании Asus, скорее всего, понравится творческим личностям, которым нужен большой, точный по цветопередачи дисплей с высоким разрешением. По крайней мере, с точки зрения покупателя, Asus, безусловно, нацелена на клиентов, которые желают приобрести Apple Studio Display, но хотят сэкономить деньги.

Asus PA27JCV в настоящее время стоит 799 долларов, что по сравнению с 1499 долларов за Apple Studio Display, является гораздо выгодной покупкой. Однако, безусловно, есть различия в плане функциональности, поскольку Apple Studio Display поставляется с веб-камерой с разрешением 12 МП, микрофонами и шестью динамиками, и, таким образом, может использоваться для видеоконференций прямо из коробки. Такие функции полностью отсутствуют в мониторе PA27JCV, хотя это можно легко исправить, подключив периферийные устройства через встроенный концентратор USB 3.2.

27-дюймовый Asus ProArt Display 5K PA27JCV имеет разрешение 5120x2880 пикселей и, как утверждается, полностью охватывает цветовое пространство DCI-P3. Как сообщается, дисплей имеет отклонение цвета Delta E менее 2. Стоит отметить, что это не игровой монитор, так как частота обновления составляет всего 60 Гц, а время отклика от серого к серому составляет 5 миллисекунд.

Сигналы изображения могут быть введены через порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 или USB-C, а USB PD может использоваться для передачи мощности до 96 Вт обратно к источнику изображения, но у модели не так много входов изображения. USB-концентратор оснащен четырьмя портами, а также KVM-переключателем. Помимо эргономичной подставки, оборудование также включает датчик освещения.