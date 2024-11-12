Realme GT 7 Pro имеет AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и аккумулятор на 6500 мАч

Realme GT 7 Pro является высокопроизводительным смартфоном, разработанным для пользователей, которым нужна как мощность, так и премиальные функции. Благодаря впечатляющему оборудованию и передовым функциям это устройство создано для многозадачности, игр, фотосъемки и быстрого подключения. Realme GT 7 Pro теперь доступен по цене от 619 долларов США.

Очередной флагман компании Realme оснащен потрясающим 6,78-дюймовым OLED-дисплеем Samsung Eco², известным своей энергоэффективностью и яркостью. Благодаря частоте обновления 120 Гц экран обеспечивает плавное изображение, идеально подходящее для игр и воспроизведения видео. Он может похвастаться частотой дискретизации касания 2600 Гц. Дисплей достигает пиковой яркости 6000 нит, что делает информацию легко читаемой даже под прямыми солнечными лучами, и поддерживает ШИМ-регулировку яркости частотой 2160 Гц, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании.

Работает Realme GT 7 Pro на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Такое сочетание обеспечивает выдающуюся скорость и эффективность, что позволяет телефону справляться даже с самыми требовательными приложениями, играми и многозадачностью. В качестве По смартфона используется оболочка Realme UI 6.0 на базе ОС Android 15, устройство обеспечивает интуитивно понятный и плавный пользовательский интерфейс с обновленными функциями и улучшенной безопасностью.

Любители фотографии не будут разочарованы и оценят камеры Realme GT 7 Pro. На задней стороне смартфона расположен модуль, включающий 50-мегапиксельную основную камеру с датчик Sony IMX906 с OIS, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с OIS и 3-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с полем зрения 122 градуса. Система камер позволяет делать резкие, четкие и яркие фотографии даже при слабом освещении. На передней панели телефона находится 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Realme GT 7 Pro предлагает несколько вариантов конфигурации памяти, позволяя выбрать между 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ хранилища стандарта UFS 4.0. Это обеспечивает достаточно места для приложений, фотографий и файлов без необходимости использования внешнего накопителя. Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 6500 мАч, обеспечивая длительное время использования. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку Supervooc мощностью 120 Вт.

Для геймеров Realme GT 7 Pro станет отличным выбором. Смартфон оснащен системой охлаждения Diamond Ice Core, которая использует охлаждающий гель аэрокосмического класса, VC и слои из 3D-графена. Эта технология охлаждения площадью 4129 мм², обеспечивает стабильную производительность даже во время длительных игровых сессий. Специальный режим GT Mode 3.0 оптимизирует игровой процесс с улучшенным качеством изображения, более быстрой загрузкой, динамичным звуком и 4D-вибрациями в игре.

Realme GT 7 Pro оснащен сканером отпечатков пальцев под дисплеем, поддерживает аудио Dolby Atmos, обеспечивая захватывающий звук. Благодаря поддержке сетей 5G пользователи могут наслаждаться высокой скоростью интернета, потоковой передачи и просмотра контента. Устройство также поддерживает две SIM-карты, при этом одна карта предназначена для сетей 4G при одновременном их использовании.

Основные характеристики:

- дисплей: 6,78-дюймовый Samsung Eco² OLED, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 6000 нит;

- процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, восьмиядерный;

- ОЗУ: 12 ГБ / 16 ГБ LPDDR5X;

- память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.0;

- камеры: 50 МП основная с OIS, 50 МП перископическая телефото с OIS, 8 МП сверхширокоугольная, фронтальная камера: 16 МП;

- аккумулятор: 6500 мАч с быстрой зарядкой Supervooc 120 Вт;

- операционная система: Realme UI 6.0 на базе Android 15.