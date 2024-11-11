Стоимость смартфонов начинается с 9200 долларов и будет включать элементы дизайна отсылающие к тому или иному роду деятельности каждой из этих личностей

Компания Caviar, являющаяся производителем роскошных смартфонов и других гаджетов, представил свою последнюю коллекцию под названием Visionaries, включающую эксклюзивные индивидуальные дизайны для серии iPhone 16 Pro.

Эта коллекция посвящена влиятельным личностям, таким как Дональд Трамп, Илон Маск и Стив Джобс. Каждое устройство изготовлено из высококачественных материалов, имеет уникальные гравировки и символические элементы, которые олицетворяют наследие этих по праву выдающихся личностей.

Модель Steve Jobs, стартовая цена которой составляет 9340 долларов, отдает дань уважения покойному соучредителю компании Apple. Эта модель изготовлена из ударопрочного титана и отделана гладким черным PVD-покрытием. Смартфон имеет гравировку золотого цвета и культовый логотип Apple, украшенный двойным гальваническим золотом.

Модель Trump Great Again посвящена победе Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, стартовая цена которого составляет 9200 долларов. Телефон получил корпус из титана аэрокосмического класса с износостойким черным PVD-покрытием, отражающим архитектурный стиль башни Trump Tower. Смартфон включает красную центральную вставку, символизирующую культовый красный галстук Трампа и его галочку в избирательном бюллетене. Дизайн смартфона также включает выгравированный слоган «Great Again» как дань уважения его избирательной кампании, со звездами и полосами, символизирующими американский государственный флаг.

Версия Musk Be On Mars с начальной стоимостью от 9990 долларов, прославляет устремления Илона Маска и его компании SpaceX. Выдающейся особенностью смартфона является настоящий фрагмент космического корабля SpaceX Starship, встроенный в корпус телефона, приобретенный у коллекционера после крушений Starship. Модель, выполненная в космическом черном цвете, демонстрирует лазерную гравировку космических пейзажей и барельеф космического корабля Dragon. Также на телефоне отображаются имя и подпись Маска, что еще больше подчеркивает его роль в исследовании космоса.

Стоит отметить, что коллекция Caviar Visionaries включает не только смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также iPhone 15 Pro и Pro Max предыдущего поколения. Доступные в вариантах с накопителем объемом от 128 ГБ до 1 ТБ, каждая модель является ограниченным коллекционным экземпляром, выпущенном в количестве всего 99 единиц.

Caviar, известная своим эксклюзивным дизайном, ранее представила кастомный Huawei Mate XT Ultimate с 24-каратным золотом и крокодиловой кожей, а также позолоченный iPhone 16 Pro в эксклюзивном пустынном титановом цвете, стартовая цена которого составляет 10 630 долларов.