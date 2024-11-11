iQOO с чипом 13 с Snapdragon 8 Elite и хранилищем UFS 4.1 по утверждению компании может обеспечить до 50% более высокую скорость по сравнению с UFS 4.0, а также увеличенную скорость копирования файлов

iQOO был одним из первых китайских производителей, выпустивших игровой телефон на базе нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite. Благодаря собственным ядрам Oryon новый мобильный процессор от Qualcomm делает смартфон более производительным, чем iQOO 12 предыдущего поколения. Но не только новый чипсет способствует повышению производительности.

Совершенно новый iQOO 13 также поставляется с хранилищем UFS 4.1, которое, по словам компании, может обеспечить увеличение производительности до 50 процентов при установке приложений. Также говорят, что он обеспечивает 36-процентное увеличение скорости передачи данных. Производитель не указал явно с чем сравнивает новый тип памяти, но считается, что сравнение относится к UFS 4.0.

Также следует отметить, что на официальной китайской странице упоминается память UFS 4.0 вместо UFS 4.1. Возможно, iQOO выпустил обновление программного обеспечения, которое раскрывает истинный потенциал системы хранения телефона.

Тем не менее заявленное ускорение системы хранения является значительным улучшением по сравнению с предшественником. Новый тип памяти может даже сделать iQOO13 самым плавным, чем другие флагманы на базе Snapdragon 8 Elite с хранилищем UFS 4.0.

Это не единственный аспект, в котором iQOO 13 опережает конкурентов. Новый флагманский телефон также оснащен оперативной памятью LPDDR5X Ultra, которая, как говорят, обеспечивает скорость передачи данных до 9600 Мбит/с. Это может предать телефону более плавную работу во время игровых сессий.

Другие флагманы на базе Snapdragon 8 Elite, такие как серии OnePlus 13 и Xiaomi 15, имеют оперативную память LPDDR5X, не относящуюся к Ultra. Конечно, стоит отметить, что такие заявления о скорости исходят от производителя, и пока неизвестно, как они будут сравнивать iQOO 13 с конкурентами в реальных тестах.