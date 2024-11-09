Раскрыты характеристики камер нового флагмана Oppo Find X8 Ultra

Digital Chat Station недавно пролил свет на детали камеры предстоящего смартфона Find X8 Ultra. Следующий флагман компании на базе Snapdragon 8 Elite от Oppo, как предполагалось, будет иметь гораздо лучшие камеры, чем Oppo X8 Pro. Теперь тот же инсайдер с Weibo поделился более подробной информацией о смартфоне.

Согласно последнему сообщению, Oppo Find X8 Ultra будет оснащен 6,82-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, и, как говорят, это будет та же панель BOE X2, что и в OnePlus 13. Digital Chat Station также утверждает, что текущий прототип имеет рейтинги защиты IP68 и IP69, что должно сделать предстоящий флагман отличным для съемки в любую погоду.

Говоря об этом, инсайдер также сообщил, что Oppo Find X8 Ultra будет предлагать однодюймовую основную камеру на задней панели. Она будет работать в паре с двумя перископическими телеобъективами, на что Digital Chat Station намекал ранее. Но в новом сообщении инсайдер добавляет, что фокусное расстояние камер не сильно изменилось.

Ранее Digital Chat Station сообщал, что телефон будет оснащен четырьмя камерами на задней панели, все четыре из которых будут иметь разрешение 50 МП. Сообщалось, что две перископические фотокамеры обеспечивают 3-кратный и 6-кратный оптический зум.

Текущий флагман компании - Oppo Find X7 Ultra также имеет две перископические фотокамеры, и этот флагман последнего поколения в настоящее время занимает четвертую позицию в рейтинге смартфонов DxOMark. С измененными камерами новый Find X8 Ultra может получить еще более высокий рейтинг.