Технология Prism для эмуляции x86 ISA на системах Arm постепенно становится все лучше.

Недавно Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview Build 27744 для канала Canary, предоставив заметное обновление для эмуляции Windows on Arm, известного как Prism. Обновление значительно расширяет совместимость с собственным программным обеспечением x86 на системах Arm, делая ПК с Copilot+ и процессорами Snapdragon X Elite или X Plus потенциально более популярными и полезными.

Prism, представленный ранее в этом году, служит новым слоем трансляции, предназначенным для запуска программного обеспечения x86 на процессорах Arm. Microsoft описывает его как мощный новый эмулятор, нацеленный на максимально быстрый запуск устаревшего программного обеспечения Windows. Это знаменует собой существенную переработку предыдущего уровня трансляции, который использовался в более ранних версиях Windows на Arm, что позволяет эмулируемому программному обеспечению x86 работать на 10–20 процентов быстрее на том же оборудовании.

Сборка Canary Build 27744 Windows 11 for Insiders теперь поддерживает более широкий набор традиционных расширений x86 ISA. Microsoft поясняет, что виртуальный ЦП Prism теперь включает поддержку таких инструкций, как AVX, AVX2, BMI, FMA, F16C и других. Хотя эти инструкции не являются строго необходимыми для работы Windows, они стали достаточно распространенными, чтобы требоваться некоторыми приложениями Windows.

Последняя предварительная версия Prism поддерживает только 64-разрядный код x86 (x64), это означает, что 32-разрядные программы или приложения x64 с 32-разрядными исполняемыми файлами не могут обнаружить или использовать новые функции эмулятора. Microsoft призывает тестировщиков опробовать приложения x64, особенно игры, даже те, которые ранее не запускались на более ранних сборках Windows 11.

Microsoft также объяснила, что некоторые из новых эмулируемых инструкций Prism уже ограниченно используются в версии Windows 11 24H2, позволяя ОС запускать Adobe Premiere Pro 25 на чипах Arm. Это приложение x86 было заблокировано в более ранних версиях, хотя Adobe все еще разрабатывает собственную версию программного обеспечения для Arm.

Добавление AVX и других инструкций SIMD к эмуляции x86 на Arm является многообещающим, но оно также подчеркивает текущие проблемы совместимости программного обеспечения в экосистеме Copilot+. У пользователей может возникнуть вопрос о целесообразности рассмотрения пользователями систем Arm, если они все еще не могут стабильно и надежно запускать все желаемые приложения и игры. Ответ остается пока открытым.