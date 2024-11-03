Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Стресс-тесты Realme GT 7 Pro приводят к перегреву Snapdragon 8 Elite
Флагманский телефон следующего поколения обладает всем необходимым для обеспечения значительного скачка производительности по сравнению с предшественником, и вне стресс-тестов смартфон показал отличную производительность без намека на какие-либо проблемы

 Realme является одним из первых производителей, отправивших рецензентам образцы своего нового смартфона на базе чипсета Snapdragon 8 Elite. Компания подготовила их так рано, что на коробках с образцами упоминается процессор Snapdragon 8 Gen 4, что было ожидаемым названием новой однокристальной системы Qualcomm.

 Тем не менее со Snapdragon 8 Elite Realme GT 7 Pro имеет потенциал для заметного скачка производительности по сравнению с флагманами последнего поколения на базе Snapdragon 8 Gen 3. Однако, согласно ранним стресс-тестам, проведенным Android Authority и Digital Trends, новый чипсет имеет склонность к перегреву.

 Android Authority отмечает, что телефон даже не может завершить ни один из начальных стресс-тестов графического процессора из-за проблем с нагревом. Однако издание отмечает, что эта проблема может быть связана с настройками оптимизации тестов Realme, которые компании делают, чтобы их телефоны набирали высокие баллы в синтетических тестах.

 Когда Realme GT 7 Pro тестировался с помощью специальной версии приложения для тестирования, он прошел тест без каких-либо проблем. В Digital Trends столкнулись с похожей проблемой, но отметили, что был лишь намек на повышенный нагрев, когда флагман Snapdragon 8 Elite использовался в Asphalt Legends Unite в течение 30 минут.

 Кроме того, телефон показал хорошие результаты в других тестах, намекая на то, что только в стресс-тестах флагман Snapdragon 8 Elite испытывает трудности. Но, опять же, как отметил ресурс Android Authority, проблема перегрева в стресс-тестах, скорее всего, связана с настройками оптимизации бенчмарка Realme, которые можно легко исправить с помощью обновления программного обеспечения, а другие телефоны с таким же процессором могут не показать данную проблему.

#смартфоны #realme #смартфоны realme #realme gt 7 pro
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Рецензенты получили Realme GT 7 Pro с указанием несуществующего Snapdragon 8 Gen 4 на коробке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung закрывает 4 нм, 5 нм и 7 нм производственные мощности из-за низкого спроса
4
Tesla впервые в своей истории подписала контракт со знаменитостью, которая должна стать лицом марки
1
AMD и Intel придётся подвинуться, ведь NVIDIA выпустит серию настольных процессоров в сентябре 2025г
9
Опубликован подробный неофициальный список мобильных устройств Samsung с поддержкой One UI 7
+
На юге России построили новую автомагистраль, которая соединит воедино двенадцать автодорог
+
Две галактики IC 2163 и NGC 2207 в процессе столкновения и слияния в одну
+
Бурятские штурмовики показали стальной бункер ВСУ, который теперь будет служить нуждам ВС РФ
+
Утечка функций One UI 7: что ждет пользователей Samsung с новым выпуском бета-версии
1
Red Magic 10 Pro прошел сертификацию 3C
3
Intel будет по-прежнему пользоваться услугами TSMC в будущем
+
Realme GT 7 Pro получит режим подводной съемки
+
Российские подразделения приближаются к населённому пункту Разлив
+
В России стартовали продажи седана Toyota Avalon, признанного в iSeeCars самым долговечным в мире
2
По статистике Steam, популярность видеокарт с 8 и 12 ГБ VRAM снижается, а с 16 и 24 ГБ VRAM растет
8
Проект укороченной версии лайнера МС-21 обойдётся почти в 2 млрд рублей
7
Apex Legends больше не поддерживается на Linux и Steam Deck
+
Realme отправила смартфоны GT 7 Pro с "несуществующим" чипсетом Snapdragon 8 Gen 4
+
ВС РФ нанесли комбинированный удар по Одессе и области
+
В Южной Корее разработали метод резки металла лазером под водой
+
Apex Legends прекратила поддержку Steam Deck из-за читерства
+

Популярные статьи

Египетская и греческая мифология в голливудских блокбастерах: краткий обзор фильмов
3
От "Необузданной Силы" до "Павшего Ордена": краткий обзор игр во вселенной "Star Wars"
2
«Акула» против «Огайо» - как СССР построил крупнейшую подлодку в мире
6
О лучших советских внедорожниках - 5 легендарных автомобилей с максимальной проходимостью
27
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
55
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
11
Выясняем, какие компоненты для игрового ПК спасут ваши деньги от инфляции и прослужат много лет
17
Почему инженеры СССР не стали копировать немецкие «Тигры»
16
Тест ретро-ПК на основе AMD K8 в сопровождении Geforce 3 TI и Sound Blaster Live 5.1
20
О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox
2

Сейчас обсуждают

Евг
03:59
Память
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
ДУ50
03:36
Да и хер с ней, пусть все истощаться, главное , чтобы наши люди там и ребятам живы были. А на этих ублюдков плевать. Зато как скакали и спивали мрази.
Минцифры России хочет предустанавливать два видеосервиса на смартфоны
Вова Соколов
03:23
Вообще не смотри блохеров, отупеешь как шариков)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Вова Соколов
03:23
Дочь проститутка, или сын блоггер? Это был чсвшный рукожопый викон?
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Олег
02:57
Хайп или идиотизм?)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Леонид Вертушкин
02:39
Я ролики этой мастерской смотреть не могу, порой такая кринжатина и дичь...
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Alan Kesaev
02:39
4790k легендарный процессор, один из лучших в истории. За столько лет сохранил достаточно приличный уровень производительности, это уже о многом говорит.
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
Cowboy Huggies
02:26
Сейчас мода пошла на урезание линий, на некоторых процессорах их вообще всего 4.
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Евгений Королев
02:25
А ты баран не видишь, как они санкции американские послушно выполняют и изо всех сил стараются им угодить. Естественно они окучивают другие рынки сбыта потому что пиндосы дали им пинка под зад. Они ок...
Трамп пообещал разобщить Россию и Китай в случае победы на выборах
lewile
02:14
Может если бы требования к видео пониже на старте были (а не после патча), то и продажи повыше были. Хотя что 1 что 2 я не играл, жанр не для меня
Alan Wake 2 все еще не окупил все свои затраты на разработку и маркетинг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем