Флагманский телефон следующего поколения обладает всем необходимым для обеспечения значительного скачка производительности по сравнению с предшественником, и вне стресс-тестов смартфон показал отличную производительность без намека на какие-либо проблемы

Realme является одним из первых производителей, отправивших рецензентам образцы своего нового смартфона на базе чипсета Snapdragon 8 Elite. Компания подготовила их так рано, что на коробках с образцами упоминается процессор Snapdragon 8 Gen 4, что было ожидаемым названием новой однокристальной системы Qualcomm.

Тем не менее со Snapdragon 8 Elite Realme GT 7 Pro имеет потенциал для заметного скачка производительности по сравнению с флагманами последнего поколения на базе Snapdragon 8 Gen 3. Однако, согласно ранним стресс-тестам, проведенным Android Authority и Digital Trends, новый чипсет имеет склонность к перегреву.

Android Authority отмечает, что телефон даже не может завершить ни один из начальных стресс-тестов графического процессора из-за проблем с нагревом. Однако издание отмечает, что эта проблема может быть связана с настройками оптимизации тестов Realme, которые компании делают, чтобы их телефоны набирали высокие баллы в синтетических тестах.

Когда Realme GT 7 Pro тестировался с помощью специальной версии приложения для тестирования, он прошел тест без каких-либо проблем. В Digital Trends столкнулись с похожей проблемой, но отметили, что был лишь намек на повышенный нагрев, когда флагман Snapdragon 8 Elite использовался в Asphalt Legends Unite в течение 30 минут.

Кроме того, телефон показал хорошие результаты в других тестах, намекая на то, что только в стресс-тестах флагман Snapdragon 8 Elite испытывает трудности. Но, опять же, как отметил ресурс Android Authority, проблема перегрева в стресс-тестах, скорее всего, связана с настройками оптимизации бенчмарка Realme, которые можно легко исправить с помощью обновления программного обеспечения, а другие телефоны с таким же процессором могут не показать данную проблему.