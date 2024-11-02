Речь идет об экземплярах смартфонов выпущенных для обозревателей ещё до изменения названия чипсета

Компания Realme собирается выпустить свой новый флагманский смартфон Realme GT 7 Pro в Китае уже послезавтра, 4 ноября, а глобальный запуск устройства должен состояться в конце этого месяца. Чтобы создать ажиотаж вокруг грядущей новинки, компания уже начала распространять обзорные экземпляры телефона.

Новый Realme GT 7 Pro должен стать первым глобальным смартфоном с новым процессором Snapdragon 8 Elite, основанном на ядрах Oryon от Qualcomm. Первоначально ожидалось, что чипсет будет иметь коммерческое название Snapdragon 8 Gen 4, и производители готовились к запуску своих устройств именно с таким наименованием процессора, о чем свидетельствует утекшее в сеть изображение коробки смартфона Realme GT 7 Pro. Это говорит о том, что компания Qualcomm решила сменить название своей очередной флагманской однокристальной системы практически перед самым её релизом, застигнув производителей телефонов врасплох.

Как видно на фотографии ниже, обзорное устройство, отправленное в Android Authority, все еще имело маркировку процессора, как Snapdragon 8 Gen 4.

Представитель компании подтвердил, что Qualcomm уведомила их об изменении названия только за несколько дней до Snapdragon Summit, официального мероприятия по представлению процессора.

Примечательно, что известный отраслевой инсайдер Digital Chat Station намекнул на возможность смены названия в начале октября. Однако, похоже, сама Qualcomm не была полностью уверена в этом до самого запуска процессора.

Это решение в последнюю минуту поставило компанию Realme в затруднительное положение, так как у неё просто не было достаточно времени, чтобы напечатать упаковку с обновленным названием для предназначенных обзорщикам экземпляров Realme GT 7 Pro. Однако представитель компании утверждает, что серийные смартфоны поступят в продажу с названием Snapdragon 8 Elite на коробке.

Пока нет информации о том, столкнулись ли с аналогичной ситуацией какие-либо другие производители смартфонов. Возможно, что компания Realme просто подготовила свои смартфоны для обзоров раньше других конкурентов.

Несмотря на это, компания с гордостью заявляет, что Realme GT 7 Pro станет первым телефоном, оснащенным Snapdragon 8 Elite, который будет доступен на мировом рынке. После китайского дебюта через два дня ожидается, что телефон вскоре появится на полках магазинов в Индии и Европе.