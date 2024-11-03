Линейка Lunar Lake будет единственной в своем роде, и последующие процессоры вернутся к традиционной дискретной оперативной памяти

В мобильных процессорах Intel Lunar Lake системная память была интегрирована в чип, что не позволяло пользователям устанавливать дополнительную оперативную память. Теперь компания частично признала ошибочность такого решения в своем последнем удручающем отчете о доходах. Кроме того, планы реструктуризации Intel могут включать сокращение или прекращение разработки графических процессоров Arc для настольных ПК.

Во время отчета о доходах компании за третий квартал 2024 года Intel подтвердила, что ее будущие чипы для ноутбуков вернутся к традиционному использованию модулей оперативной памяти, отменив радикальный переход Lunar Lake на встроенную системную память. Компания также пересмотрит разработку графических процессоров в ближайшие годы.

Недавно представленные мобильные процессоры Core Ultra 200V линейки Lunar Lake поставляются со встроенной памятью объемом 16 ГБ или 32 ГБ. Intel утверждает, что отказ от модулей SODIMM снижает энергопотребление при передаче данных в память на 40 процентов, но пользователи остаются лишь с тем объемом оперативной памятью, который поставляется вместе с процессором.

На вопрос о том, продолжит ли компания использовать эту конструкцию, генеральный директор Пэт Гелсингер подтвердил, что будущие архитектуры, такие как Panther Lake и Nova Lake, не будут использовать встроенную память. Более того, Гелсингер описал Lunar Lake как единичный проект, изначально предназначенный для нишевого рынка.

Финансовый директор Intel Дэвид Цинснер признал, что интеграция системной памяти существенно повлияла на валовую прибыль Lunar Lake. Комментарии были сделаны во время телефонного разговора о доходах после финансового отчета компании за третий квартал 2024 года, который показал чистый убыток в размере 16,6 млрд долларов, что в 10 раз больше убытка предыдущего квартала в размере 1,6 млрд долларов. Аналитики ожидают, что Intel в целом будет иметь миллиардные убытки за 2024 год, что станет первым таким случаем с 1986 года.

Обсуждая будущее, Гелсингер упомянул о планах по оптимизации ассортимента компании для упрощения разработки. Это означает меньшее количество моделей дискретной графики. Гелсингер сказал, что в будущем на рынке будет меньше спроса на выделенные видеокарты.

Intel запустила свою первую линейку дискретных графических процессоров Arc Alchemist в 2022 году, но задержки привели к тому, что модели отстали по сравнению с конкурирующими продуктами Nvidia и AMD. Intel за последние пару лет получила всего несколько процентных пунктов доли рынка.

В то время как AMD и Nvidia планируют запустить новые линейки графических процессоров в первом квартале 2025 года, Intel хочет выпустить второе поколение дискретной графики Intel, Arc Battlemage в конце 2024 года. Однако ожидаемые уровни производительности грядущих карт остаются неясными, и рыночные показатели Battlemage могут решить судьбу третьей запланированной линейки, Arc Celestial.