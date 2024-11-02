В данную стоимость не входят обновления функций системы, которые не планируется предоставлять после окончания поддержки Windows.

Microsoft позволит домашним пользователям продлить поддержку безопасности Windows 10 после даты окончания ее жизненного цикла в октябре 2025 года за плату в размере 30 долларов в год. Это первый раз, когда компания предлагает такую возможность конечным потребителям, поскольку ранее расширенные обновления безопасности были доступны только для корпоративных пользователей и образовательных учреждений.

Это решение затрагивает миллионы пользователей Windows 10 по всему миру, которые не имеют возможности или не желают обновляться до Windows 11 либо из-за ограничений оборудования, либо из-за собственных предпочтений. Хотя Microsoft настоятельно рекомендует пользователям перейти на Windows 11, которая предлагает улучшенные функции безопасности и возможности ИИ, многие старые компьютеры не соответствуют строгим требованиям к оборудованию новой операционной системы.

Компания начнет регистрацию в программе расширенных обновлений безопасности (ESU) ближе к крайнему сроку окончания поддержки 2025 года. Microsoft также продолжит предоставлять обновления Security Intelligence для Microsoft Defender Antivirus по крайней мере до октября 2028 года, предлагая дополнительный уровень защиты для пользователей Windows 10.

Этот шаг можно интерпретировать как признание Microsoft значительного числа пользователей, все еще работающих под управлением Windows 10, и потенциальных рисков безопасности, которые могут возникнуть, если оставить их без защиты. Использование пакета ESU из официального источника, такого как Microsoft, всегда лучше, чем получение его из сторонних источников, таких как предложения 0patch, и это приятное дополнение для миллионов ПК, работающих под управлением Windows 10 на данный момент.