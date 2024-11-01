Запуск игры производился на неназванном телефоне с помощью эмулятора

Rockstar недавно выпустила порт Red Dead Redemption для персональных компьютеров, и, учитывая возраст игры, она не так требовательна к оборудованию, как другие современные игры AAA. Возможно, это сыграло свою роль, поскольку Snapdragon 8 Elite, как сообщается, может запускать игру со скоростью более 160 кадров в секунду.

Скриншот, которым поделился пользователь @4k_isn на X* (запрещена на территории России), показывает телефон на базе Snapdragon 8 Elite, предположительно запускающий Red Dead Redemption со скоростью 161,7 кадров в секунду. Снимок игры был взят с BiliBili, китайской видеоплатформы, являющейся аналогом YouTube. В сообщении @4k_isn не упоминаются выбранные визуальные настройки, но телефон, вероятно, запускает игру на самых низких возможных параметрах.

Что касается разрешения, то @4k_isn отмечает, что оно может быть 720p. Название телефона с чипсетом Snapdragon 8 Elite не упоминалось. В Китае уже было анонсировано большое количество смартфонов с чипсетом Qualcomm следующего поколения, но снимок Red Dead Redemption мог быть сделан на Realme GT 7 Pro.

Ранее этот телефон был замечен с запущенной игрой Assassin's Creed Black Flag на почти стабильных 60 FPS. Опять же, неясно, на каких визуальных настройках была запущена игра, но стоит отметить, что Adreno 840 в Snapdragon 8 Elite, как сообщается, может обеспечить на 40% лучшую производительность, чем Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3.

Теперь уже предыдущий флагман Snapdragon 8 Gen 3 вполне способен эмулировать игры для ПК. Как ранее демонстрировал ETA Prime, он может без проблем запускать такие игры, как Fallout 4, на почти 60 FPS с низкими настройками и разрешением 720p. Таким образом, если графический процессор в Snapdragon 8 Elite действительно на 40% лучше, то новые флагманские телефоны отлично подойдут для эмуляции игр на ПК, позволяя не тратиться на покупку отдельной портативной игровой консоли, такой как Steam Deck или Asus Rog Ally, но не в последнюю роль будет играть поддержка программного обеспечения.