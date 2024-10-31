Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Pixel 9a с Tensor G4 выйдет в марте 2025 года по цене 499 долларов
Утечка информации о Google Pixel 9a раскрывает полные характеристики, цену и дату запуска

 Pixel 9a станет следующим смартфоном среднего класса от Google и обновлением Pixel 8a, выпущенного ранее в этом году. Ожидается, что он появится в следующем году, и теперь масштабная утечка проливает свет на его основные характеристики. Утечка также раскрывает цену смартфона и ожидаемое окно запуска.

 Согласно неназванным источникам, на которые ссылается Android Headlines, Pixel 9a будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем «Actua» с переменной частотой обновления от 60 Гц до 120 Гц. Это немного больше, чем 6,1-дюймовый экран Pixel 8a, и соответствует стандартным Pixel 9 и Pixel 9 Pro, которые также оснащены 6,3-дюймовыми панелями.

 Ожидается, что Pixel 9a будет использовать тот же чип Tensor G4, что и флагманские Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Эта однокристальная система будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и встроенными накопителями объемом 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модели.

 Предполагается, что телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки 7,5 Вт. Аккумулятор станет существенным улучшением по сравнению с аккумулятором Pixel 8a емкостью 4500 мАч, хотя и без увеличения скорости зарядки. Кроме того, сообщается, что Pixel 9a имеет размеры 154,7 мм x 73,3 мм x 8,9 мм и весит примерно 186 граммов.

 Pixel 9a получит новую основную камеру разрешением 48 МП, а также сверхширокоугольную камеру на 13 МП и селфи-камеру на 13 МП. Более ранние утечки предполагали, что основная камера будет использовать тот же датчик, что и в Pixel 9 Pro Fold, в то время как сверхширокоугольная и селфи-камеры сохранят датчики от Pixel 8a.

 Хотя основной датчик на 48 МП немного меньше, чем 50-мегапиксельный на Pixel 8a, ожидается, что он все равно обеспечит улучшенное качество изображения по сравнению с текущей моделью. Однако разочаровывающим аспектом является продолжающееся отсутствие телеобъектива, который пользуется большим спросом у покупателей смартфонов.

 Что касается программного обеспечения, то, по слухам, Pixel 9a будет оснащен функцией «Add Me», изначально представленной в серии Pixel 9. Эта функция использует ИИ и дополненную реальность для бесшовного объединения двух фотографий в одну, создавая видимость того, что все находятся на одном снимке.

 Ожидается, что устройство поступит в продажу в марте 2025 года по цене 499 долларов. Если это правда, то похоже, что Google не планирует повышать цену на свой телефон среднего класса, что является хорошей новостью для потенциальных покупателей.

#google #pixel 9 #pixel 9 pro fold #pixel 9 pro #pixel 9a
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg узнал, как медиакомпании из РФ могут взыскать с Google два ундециллиона рублей
Google обвиняют в манипуляциях для ослабления Microsoft в глазах регуляторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
7
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
9
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
2
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
5
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
6
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
5
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
8
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
4
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
4
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
Инженеры из США нашли новый способ улучшить безопасность полетов, вдохновившись крыльями птиц
+
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
1
Инженеры концерна "Калашников" завершили модернизацию тепловизоров "Маугли-2" и "Маугли-2М"
+
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
1
В играх с трассировкой лучей Radeon RX 7900 XTX оказалась в 2 раза медленнее, чем GeForce RTX 4090
21
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
На "Уралвагонзаводе" масштабировали производство танковых "мангалов"
+

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
6
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
33
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
10
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
18
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
8
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
07:18
Акву почему слил? Перегрев хот спот?
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Кирилл Наумов
07:18
И зелёная и красная карты продаются, че бухтеть то, тесты все тоже есть, каждый купит под себя
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Илья Евстафьев
07:13
Жаль что Яндекса не было в этом году в Казани
Яндекс разработала новую технологию для предотвращения совместной езды на одном самокате
ЮРА ОНИЩЕНКО
07:02
ВСУ теряют контроль над Торецком и предпринимают меры по приостановке наступления ВС РФ
nukemall
06:57
Через Индию в СССР техника пошла ещё в 60-х, те же IBM S/360 и PDP-11 для копирования через индусов покупали. Видел в одном НИИ IBM S/390, в 1990 году его только начали выпускать, первая серия, а в СС...
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
nukemall
06:49
У советских телевизоров не было видеовхода, я в конце 80-х - начале 90-х зарабатывал тем, что декодеры PAL и видеовходы к советским цветным телевизорам приделывал, впрочем даже к ламповым чёрно-белым ...
Почему игровая приставка не вредит телевизору, и какие ещё заблуждения присущи обычным пользователям
Xant1k
06:44
Жду когда эти додики сделают задний блок с камерой не выпирающим и уберут чолку.
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
si-cat
05:53
"У нас 4 млрд убытков, надо спасать компанию! Но мы будем поддерживать ссанкции назло себе! " Российский рынок, конечно, для WV не жизнеопределяющий - но всё равно деньги...
Volkswagen Group прекращает поставки запчастей в Россию с 2025 года
Вася Кукушкин
05:53
Трассировка для больных фанатиков, это психическое заболевание. Тут лучше сразу в дурку.
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Виктор Байкин
05:50
10 абзацев повторения одного и того же, с легкими изменениями. И один с самой инфой. Редактор. Заканчивай платить этим неучам за количество слов. Краткость - сестра таланта!
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем