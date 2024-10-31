Утечка информации о Google Pixel 9a раскрывает полные характеристики, цену и дату запуска

Pixel 9a станет следующим смартфоном среднего класса от Google и обновлением Pixel 8a, выпущенного ранее в этом году. Ожидается, что он появится в следующем году, и теперь масштабная утечка проливает свет на его основные характеристики. Утечка также раскрывает цену смартфона и ожидаемое окно запуска.

Согласно неназванным источникам, на которые ссылается Android Headlines, Pixel 9a будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем «Actua» с переменной частотой обновления от 60 Гц до 120 Гц. Это немного больше, чем 6,1-дюймовый экран Pixel 8a, и соответствует стандартным Pixel 9 и Pixel 9 Pro, которые также оснащены 6,3-дюймовыми панелями.

Ожидается, что Pixel 9a будет использовать тот же чип Tensor G4, что и флагманские Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Эта однокристальная система будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и встроенными накопителями объемом 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модели.

Предполагается, что телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки 7,5 Вт. Аккумулятор станет существенным улучшением по сравнению с аккумулятором Pixel 8a емкостью 4500 мАч, хотя и без увеличения скорости зарядки. Кроме того, сообщается, что Pixel 9a имеет размеры 154,7 мм x 73,3 мм x 8,9 мм и весит примерно 186 граммов.

Pixel 9a получит новую основную камеру разрешением 48 МП, а также сверхширокоугольную камеру на 13 МП и селфи-камеру на 13 МП. Более ранние утечки предполагали, что основная камера будет использовать тот же датчик, что и в Pixel 9 Pro Fold, в то время как сверхширокоугольная и селфи-камеры сохранят датчики от Pixel 8a.

Хотя основной датчик на 48 МП немного меньше, чем 50-мегапиксельный на Pixel 8a, ожидается, что он все равно обеспечит улучшенное качество изображения по сравнению с текущей моделью. Однако разочаровывающим аспектом является продолжающееся отсутствие телеобъектива, который пользуется большим спросом у покупателей смартфонов.

Что касается программного обеспечения, то, по слухам, Pixel 9a будет оснащен функцией «Add Me», изначально представленной в серии Pixel 9. Эта функция использует ИИ и дополненную реальность для бесшовного объединения двух фотографий в одну, создавая видимость того, что все находятся на одном снимке.

Ожидается, что устройство поступит в продажу в марте 2025 года по цене 499 долларов. Если это правда, то похоже, что Google не планирует повышать цену на свой телефон среднего класса, что является хорошей новостью для потенциальных покупателей.