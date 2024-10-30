Новые мини-ПК от Apple получили обновленные процессоры с более мощной графикой и ещё меньший размер.

После вчерашней презентации M4 iMac компания Apple продолжает радовать пользователей своими анонсами и сегодня представляет крупное обновление Mac Mini. Новая модель оснащена новейшим чипом M4 от Apple и возможностями Apple Intelligence, и все это в значительно меньшем устройстве.

Самым заметным изменением, несомненно, является пересмотренный дизайн. Как и предполагалось, Apple значительно уменьшила размер и без того компактного Mac Mini. Имея размеры всего пять дюймов с каждой стороны, эта версия действительно является миниатюрной.

Для контроля температуры в таком небольшом пространстве M4 Mac Mini имеет инновационную тепловую архитектуру, которая направляет воздух по всей системе, а вентиляция направляется исключительно через основание компьютера.

Несмотря на меньший размер, Mac Mini сохраняет внушительный выбор портов. На передней панели расположены два порта USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. На задней панели расположены порты Ethernet, HDMI и три порта USB-C, которые поддерживают подключение Thunderbolt.

Примечательно, что порты USB-A, которые присутствовали в предыдущих устройствах, в обновленных мини-ПК были исключены. Однако пользователям не стоит беспокоиться, поскольку базовый M4 Mini заменяет два порта USB-A на дополнительный порт Thunderbolt, в общей сложности предлагая пять портов.

Скорость этих портов зависит от разновидностей процессора M4. Стандартный M4 обеспечивает подключение Thunderbolt 4, в то время как M4 Pro оснащен новейшим интерфейсом Thunderbolt 5 с более высокой скоростью чтения и записи.

Неудивительно, что M4 Pro обеспечивает превосходную производительность с конфигурацией из 14 процессорных ядер и 20 ядер графического процессора. Базовый чип M4 имеет 10 ядер ЦП и 10 ядер GPU.

Впервые новый процессор поддерживает трассировку лучей, и Apple поставляет компьютер с базовой оперативной памятью объемом 16 ГБ, вероятно, для поддержки функций Apple Intelligence. Пользователи могут также выбрать вариант с 32 ГБ с чипом M4 и до 64 ГБ с версией M4 Pro.

Варианты системы хранения данных расширяются в новых устройствах до 8 ТБ, что делает миниатюрный Mac Mini удивительно мощной системой для тех, кто готов потратить солидную сумму денег. Знакомый 10-гигабитный Ethernet также доступен в качестве дополнительного обновления для пользователей, ищущих более быстрые проводные соединения.

Хотя Apple предприняла усилия по улучшению портативности нового Mini и представила различные обновления, в плане цены особых изменений нет. Стоимость начинается с 599 долларов за базовую модель M4, в то время как более мощная версия M4 Pro начинается с 1399 долларов. Обе конфигурации доступны для предварительного заказа уже сейчас и поступят в продажу 8 ноября.