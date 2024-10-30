Новинка разгоняется до сотни менее чем за 2 секунды, имеет впечатляющие характеристики, отличный внешний вид и роскошный интерьер

Компания Xiaomi представила прототип SU7 Ultra в июле. Теперь спустя три месяца мощнейший электрический седан официально дебютировал в Китае, и сегодня были представлены некоторые его впечатляющие характеристики.

Обладая впечатляющими 1500 лошадиными силами и временем разгона от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды, SU7 Ultra устанавливает новые стандарты для электромобилей, хотя и совсем не доступной цене.

Xiaomi SU7 Ultra создан на основе дизайна стандартного седана SU7 с упором на улучшенную аэродинамику. Он отличается более спортивными бамперами, задним спойлером шириной 1,56 метра и более широким кузовом по сравнению с аналогом.

Эти модификации, наряду с активным задним диффузором, способствуют заявленной прижимной силе в 265 килограммов. SU7 Ultra получил 21-дюймовые колеса, обутые в шины Pirelli P Zero 5.

Xiaomi SU7 Ultra предлагает сочетание роскоши и ориентированных на производительность деталей. Сиденья обтянуты кожей Alcantara, которая также используется на рулевом колесе, дверях и других элементах интерьера. Xiaomi также использует углеродное волокно для деталей интерьера, таких как панели порогов, компоненты центрального туннеля и зеркало заднего вида.

SU7 Ultra питается от аккумулятора Qilin 2.0 производства CATL емкостью 93,7 кВт·ч. Утверждается, что аккумулятор имеет максимальную мощность разряда 1330 кВт и поддерживает впечатляющую скорость быстрой зарядки постоянным током, заряжая автомобиль с 10 до 80% всего за 11 минут.

Аккумулятор питает три электродвигателя которые вместе вырабатывают мощность 1138 кВт (1526 л. с.) и максимальный крутящий момент 1770 Н·м. Такие показатели позволяют SU7 Ultra разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,98 секунды, до 200 км/ч за 5,86 секунды и достигать максимальной скорости в 350 км/ч.

Xiaomi SU7 Ultra также может похвастаться временем прохождения четверти мили за 9,23 секунды и оснащен системой векторизации крутящего момента Asil-D для улучшенной управляемости.

Производитель оснастил SU7 Ultra самыми большими карбон-керамическими тормозными дисками, когда-либо использовавшимися на серийных автомобилях. Передние диски имеют размер 430 мм x 40 мм, а задние диски немного меньше — 410 мм x 32 мм.

Эти тормоза рассчитаны на то, чтобы выдерживать экстремальные температуры более 1300°C и работают в паре с суппортами Akebono (шестипоршневые спереди, четырехпоршневые сзади) для исключительной тормозной мощности. Тормозной путь SU7 Ultra со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего 30,8 метра.

В то время как прототип SU7 Ultra достиг рекордного времени круга на Нюрбургринге Нордшляйфе, ожидается, что серийная версия будет немного медленнее из-за увеличенного веса. В прототипе использовался кузов из углеродного волокна, что привело к снаряженной массе в 1900 кг.

Xiaomi SU7 Ultra имеет внушительную цену в 814 900 юаней (примерно 114 200 долларов США) в Китае. Хотя предварительные заказы уже открыты, массовое производство и поставки, как ожидается, начнутся не раньше марта следующего года.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь позиционировал SU7 Ultra как убедительную альтернативу Porsche Taycan Turbo GT, поскольку он предлагает большую мощность по более низкой цене. Porsche Taycan Turbo GT оценивается в 1 998 000 юаней в Китае.

Goldman Sachs прогнозирует, что к 2025 году продажи SU7 Ultra достигнут 4 000 единиц. Автомобиль, похоже, уже пользуется успехом в Китае, поскольку в течение 10 минут после окончания презентации было сделано 3 680 заказов.