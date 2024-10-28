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AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
Стоимость новинки немного превышает стоимость Ryzen 7 7800X3D, но, скорее всего, это не окончательная цена

 AMD еще официально не анонсировала свою серию процессоров Ryzen 9000X3D, включая 8-ядерный процессор Ryzen 7 9800X3D. По слухам, это единственный чип, который будет запущен 7 ноября. С полностью раскрытыми спецификациями и уже просочившимися полуофициальными данными о производительности, самым большим вопросом остается его цена.

 После многочисленных попыток сотрудникам ресурса Videocardz.com удалось обнаружить, что AMD Ryzen 7 9800X3D уже представлен крупным французским розничным продавцом PC21. Цена на данную модель была установлена на уровне 463,58 евро без НДС и 556,27 евро с НДС (20%). В Литве процессор продается по цене 557,31 евро с НДС (21%), что соответствует примерно 602 долларам США с НДС или 481 доллару США без НДС.

 Стоит отметить, что французский ритейлер в настоящее время продает Ryzen 7 7800X3D по цене 419 евро без НДС и 503 евро с НДС. Цены на этот процессор на архитектуре Zen 4 в последнее время растут, вероятно, из-за неубедительных улучшений производительности в серии Ryzen 9000 и разочаровывающей игровой производительности чипов линейки Intel Core Ultra 200.

 Напомню, что Ryzen 7 7800X3D дебютировал в апреле прошлого года по цене 449 долларов США или 499 евро в Европе, что делает его текущую цену у этого ритейлера почти равной первоначальной рекомендованной розничной цене. Но в Германии текущая цена составляет 441 евро. Это означает, что у данного конкретного продавца Ryzen 7 9800X3D примерно на 10% дороже текущей цены Ryzen 7 7800X3D и примерно на 26% выше самой низкой доступной цены Ryzen 7 7800X3D на различных сайтах сравнения.

 Конечно, не стоит забывать, что указанные цены, скорее всего, являются приблизительными и далеки от официальных, поэтому нет оснований им полностью доверять.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 7 7800x3d #core ultra 200 #ryzen 7 9800x3d
Источник: videocardz.com
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