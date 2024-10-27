Корпорация Intel начала расширять поддержку своих графических процессоров Xe3 «Celestial» следующего поколения для процессоров Panther Lake в Linux

За последние несколько месяцев команда Intel действительно проявила большую активность в плане внедрения аппаратной и программной поддержки своих будущих архитектур, особенно с процессорами Lunar Lake, что улучшило имидж компании в глазах разработчиков открытого исходного кода для Linux. Теперь компания решила сделать еще один шаг вперед, и, согласно новому сообщению портала Phoronix, Intel выпустила начальные исправления для поддержки графического драйвера ядра для архитектуры Xe3, которые будут интегрированы в чипы Panther Lake следующего поколения.

Что касается новых исправлений, то Intel начала создавать начальный код Xe3, нацеленный на драйверы ANV Vulkan и Iris Gallium3D/OpenGL, и код был объединен с Mesa 24.3, однако, вся поддержка Panther Lake и Xe3 от Intel пока скрыта и, вероятно, станет видимой, как только Intel выпустит часть обновлений драйверов для соответствующих архитектур.

Поговаривают, что графические процессоры Intel Xe3 "Celestial" обеспечивают значительный скачок производительности по сравнению со своими предшественниками, поскольку, по слухам, Intel будет использовать до 12 ядер Xe3 в однокристальных системах Panther Lake. В предыдущем сообщении были раскрыты идентификаторы PCI линейки Intel Panther Lake, перечисленные в коде drm-next, и теперь, когда Intel выпускает дополнительные исправления для Xe3, не будет ошибкой сказать, что следующая линейка мобильных процессоров будет иметь встроенную поддержку в Linux, еще больше подстегивая ее принятие на платформе.

Линейка Intel Panther Lake пока далека от официального релиза, следовательно, компании еще предстоит проделать немало работы над её оптимизацией. Однако оперативное подключение инженеров Intel Linux ясно показывает их преданность ОС, что в конечном итоге будет способствовать более широкому принятию потребителями платформы в долгосрочной перспективе.