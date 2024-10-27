Графический процессор Adreno 830 в чипсете Snapdragon 8 Elite позволяет запускать игры класса AAA в высоком качестве

Компания Qualcomm не только значительно улучшила вычислительную производительность своего нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite, добавив специальные ядра Oryon, но и графический процессор Adreno 830, тактовая частота которого увеличилась до 1,1 ГГц, гарантируя, что процессор в определенной степени подходит для игр AAA класса. Сравнение графической производительности процессора для смартфонов с Radeon 780M в 3DMark Steel Nomad Light показывает, что чипсет смартфона фактически работает лучше, чем графический процессор, который находится в игровом карманном устройстве ASUS ROG Ally.

Сравнение в тесте 3DMark Steel Nomad Light было опубликовано пользователем@4k_isn на X* (запрещена на территории России), показывая, что Radeon 780M в ROG Ally набрал 2547 баллов в тесте, а Adreno 830 оказался быстрее с результатом 2681. Однако ютубер Dame Tech, который часто публикует видеоролики о производительности в играх различных продуктов Apple, показывает, что Radeon 780M превосходит Snapdragon 8 Elite с результатом 2859.

Он также указывает, что консоль ROG Ally может поддерживать высокую производительность благодаря своей надежной системе решению охлаждения, которой не будет у флагманских смартфонов. С другой стороны, учитывая, что Snapdragon 8 Elite имеет значительно более низкое энергопотребление, чем Radeon 780M, то использование испарительных камер может позволить достаточно хорошо справляться с нагревом чипсета. В любом случае трудно не заметить, что новейший чипсет от Qualcomm с графическим процессором Adreno 830 способен без проблем справляться с современными играми высокого уровня.

Единственная проблема заключается в том, что разработчикам игр приходится вкладывать значительные средства в портирование своих игр на мобильную платформу. Apple проделала феноменальную работу в этой области, но все еще требуется множество улучшений, которые в конечном итоге будут достигнуты. Даже прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3 был более чем достойным для запуска игр AAA-класса, когда это было продемонстрировано запуском Black Myth: Wukong через процесс эмуляции.