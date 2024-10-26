Вероятно, что карта не предназначена для продажи, а будет использоваться компанией в качестве подарочной или для определенного мероприятия.

Компания ZOTAC представила видеокарту, являющуюся результатом совместной работы производителя видеокарт и команды моддинга ZZJMOD. Указанной моделью является кастомная видеокарта RTX 4090D из серии PGF от ZOTAC, предназначенная эксклюзивно для китайского рынка. Обычно эта карта имеет уникальный дизайн, который полностью отличает её от предыдущих моделей линейки PGF. Однако, за исключением некоторых попыток разгона и кастомизации, подобных этой, карта не привлекла столько внимания, как ожидалось. Но мод в стиле Человека-паука, возможно, будет более привлекательным для пользователей.

Напомню, что видеокарта RTX 4090D является немного упрощенным вариантом флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090, созданной эксклюзивно для китайского рынка из-за ограничений по производительности графических ускорителей для китайского рынка. Это ограничение было установлено со стороны правительства США. Данная видеокарта использует флагманский графический процессор AD102-250 с 14592 ядрами CUDA и оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X. Кроме того, модель RTX 4090D не имеет возможности разгона.

Карта от ZOTAC окрашена в сине-красную палитру, вдохновленную тематикой франшизы Человек-паук, и также включает в себя полностью переделанную заднюю панель. Стоит обратить внимание, что эти карты не раскрашены вручную, а напечатаны, почти как если бы они были сделаны на заводе.

Необходимо отметить, что это не единственный мод ZOTAC с дизайном PGF. Карта представленная ниже была представлена в прошлом году. Подобные дизайны не предназначены для массовой продажи или производства и часто создаются под заказ или ограниченной серией для определенных мероприятий или акций.