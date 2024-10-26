Кроме дизайна раскрыты и некоторые характеристики новых флагманов компании Xiaomi

Компания Xiaomi сегодня официально раскрыла дизайн своей грядущей линейки флагманских смартфонов, включающей на первом этапе модели Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro перед их запуском 29 октября. Подробные изображения смартфонов, представленные компанией, показывают, что оба телефона могут похвастаться очень узкими и симметричными рамками, придающими устройствам потрясающий вид. Xiaomi также подтвердила некоторые основные характеристики телефонов.

Обычный Xiaomi 15 будет иметь 6,36-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с более яркой панелью с частотой обновления до 120 Гц, что обеспечит плавный просмотр контента. Компания также сделала акцент на сверхтонких рамках (1,38 мм в базовой модели) и дизайне, который равномерно распределяет вес устройства, позволяя комфортно держать телефон в руке.

Серия Xiaomi 15 продолжает тенденцию компании по использованию гладкого и премиального дизайна. Xiaomi 15 Pro оснащен также стеклом Xiaomi Longjing Glass 2.0 для дополнительной прочности. Серия Xiaomi 15 изготавливается из авиационного алюминия, что обеспечивает стильную и прочную рамку. Модель Pro также включает керамическую конструкцию модуля камер, предлагающую более изысканный вид. Xiaomi 15 Pro будет весить 213 г и иметь толщину 8,35 мм.

Согласно предыдущим слухам, модель Xiaomi 15 Pro может включать аккумулятор емкостью 6000 мАч (у предшественника было 4880 мАч) и поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Однако эта информация ещё только ждет своего подтверждения.

Работающая на Snapdragon 8 Elite серия Xiaomi 15 обещает обеспечить улучшение как энергоэффективности, так и чистой производительности. Новый флагманский чипсет в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ обеспечивает беспрецедентную скорость многозадачности. Смартфоны также поставляются с новейшей версией оболочки HyperOS 2.0 от Xiaomi на базе ОС Android 15, которая делает ставку на оптимизацию производительности системы и плавность пользовательского интерфейса.

Благодаря значительным улучшениям в дизайне, дисплее и производительности Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro должны стать привлекательными смартфонами в сегменте флагманских устройств. Использование Snapdragon 8 Elite и более крупной аккумуляторной батареи знаменует собой существенное обновление по сравнению с серией Xiaomi 14, намекая на более изысканный и сбалансированный опыт эксплуатации, но в то же время и более высокую цену.