Также появилась новая информация о предполагаемых характеристиках телефона, включая датчики изображения.

Запуск Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro уже не за горами. Согласно недавним утечкам, новое поколение заменит Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro 29 октября во время мероприятия компании, на котором Xiaomi также официально представит оболочку HyperOS 2.0.

Однако ресурс SmartPrix предоставил предполагаемый первый взгляд на самую мощную модель Xiaomi 15 Ultra, которая должна выйти только в начале следующего года. В частности, на веб-сайте утверждается, что устройство придет на смену Xiaomi 14 Ultra в феврале 2025 года. К сожалению, никаких доказательств в поддержку этого заявления предоставлено не было.

Тем не менее показанный дизайн соответствует предыдущим слухам. Следовательно, хотя большой круглый корпус модуля камер снова будет использоваться, он был переработан, чтобы вместить новую перископическую телефотокамеру. По данным SmartPrix, эта новая камера получит датчик Samsung ISOCELL HP9, который уже используется в Vivo X100 Ultra. Если это так, то Xiaomi 15 Ultra будет обеспечивать 4,3-кратное оптическое увеличение в 1/1,4-дюймовом формате и помощью 200 МП объектива.

Более того, ожидается, что Xiaomi 15 Ultra получит 50-мегапиксельную основную, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельную телефотокамеру с 2-кратным увеличением, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Также Xiaomi будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки на 90 Вт.