4 ноября новинка компании выходит в Китае, поле чего смартфон появится на других рынках в тчение того же месяца

Xiaomi, Honor, iQOO и OnePlus собираются выпустить свои флагманские телефоны в последние три дня текущего месяца. С тех пор как Realme начала дразнить появлением Realme GT 7 Pro, предполагалось, что он также может быть официально представлен к концу октября. Однако сегодня бренд опубликовал официальное подтверждение того, что GT 7 Pro дебютирует 4 ноября сначала в Китае, а затем появится на нескольких рынках.

Согласно сообщениям, Realme GT 7 Pro также дебютирует как первый телефон на базе Snapdragon 8 Elite в Индии к середине ноября. Ожидается, что он будет выпущен в Европе и Юго-Восточной Азии в том же месяце.

Китайское подразделение бренда опубликовало приведенные ниже изображения, подтверждающие использование в Realme GT 7 Pro изогнутого экрана Eco Sky от Samsung. Компания подтвердила, что изготовленный на заказ дисплей обеспечивает низкочастотную защиту глаз от мерцания и аппаратное полноэкранное затемнение DC, функции, которые обычно встречаются в более дорогих складных телефонах.

Realme еще не подтвердила другие характеристики GT 7 Pro. Однако, согласно сообщениям, он будет иметь аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Ожидается, что он будет оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а также 50-мегапиксельной камерой с датчиком Sony IMX906, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 50-мегапиксельной перископической камерой с 3-кратным оптическим увеличением на задней панели. Другие ожидаемые функции включают в себя ОС Android 15 на базе Realme UI 6, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране, металлическую рамку и корпус с рейтингом защиты IP69.