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Графический процессор Arc 140T на 60% опережает самый мощный iGPU от Intel
Предполагается, что данный IGPU будет входить в состав производительных мобильных процессоров Core Ultra 200H/HX

 В сети появилось упоминание о таинственном графическом процессоре Intel. Этим GPU является Arc 140T, и, судя по цифрам, эта необъявленная модель кажется довольно мощной. Она может стать встроенной графикой, способной превзойти и потенциально обогнать аналоги от AMD и Qualcomm.

 Подробности предоставлены пользователем @miktdt, который заметил модель Arc 140T в тестах OpenGL GFXBench. По сравнению с существующим iGPU Arc 140V от Intel, 140T разнес его в пух и прах, обеспечив частоту кадров более чем на 60 процентов выше, чем даже 16-гигабайтная версия Arc 140V.

 Arc 140V является топовым интегрированным решением на базе ядер Xe2 от Intel для ноутбуков, встречающимся в некоторых чипах Lunar Lake, таких как Core Ultra 9 288V. После запуска в сентябре Intel заявила, что новинка на 30 процентов быстрее на ядро, чем предыдущее поколение, а также немного превзошел аналогичные предложения от Qualcomm и AMD.

 В общих тестах 8-гигабайтный вариант Arc 140V показал около 107 кадров в секунду, в то время как 16-гигабайтная модель достигла 110 кадров в секунду. В свою очередь, Arc 140T выдал ошеломляющие 178 кадров в секунду, оставив 140V далеко позади.

 Как ни странно, несмотря на огромный разрыв в производительности, и 140T, и 140V указаны с одинаковым количеством ядер в восьми блоках Xe. Основное объяснение заключается в том, что модель «T» привязана к следующему поколению мобильных чипов Arrow Lake H/HX от Intel, выпуск которых ожидается в начале 2025 года. Говорят, что эти будущие чипы оптимизированы для максимальной мощности, в отличие от процессоров Lunar Lake, основной упор в которых сделан на эффективности.

 Это, вероятно, означает, что Arc 140T использует более производительные кристаллы по сравнению с 140V, что позволяет ему достигать более высоких тактовых частот для дополнительного повышения производительности.

 Какова бы ни была причина, прирост впечатляет, особенно если учесть, что Arc 140V ранее был самым быстрым iGPU компании Intel. 60-процентный прирост FPS может обеспечить значительные улучшения по сравнению с 140V, который уже мог в среднем выдавать 39 fps в Cyberpunk 2077 при средних настройках и разрешении 1080p, согласно собственным данным Intel.

 Intel пока официально не раскрывала никаких подробностей о 140T. Информация основана исключительно на одном бенчмарке, но она соответствует ожиданиям, что Arrow Lake обеспечит улучшенную графическую производительность.

#intel #видеокарты #arrow lake #видеокарты intel #core ultra 200 #видеокарты intel arc #xe2 #intel arc 140v #arc 140t #arc 140v
Источник: techspot.com
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Отсутствие гиперпоточности не помешало Core Ultra 9 285 превзойти Core i9-14900 на 16%
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