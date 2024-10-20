Игровая консоль Tecno Pocket Go предлагается за 869 долларов в комплекте с очками дополненной реальности

На мероприятии MWC 2024, состоявшемся в феврале, компания Tecno представила Pocket Go — своё первое игровое устройство, которое объединяет портативную консоль с очками дополненной реальности (AR). Такой подход выделяет Pocket Go среди других портативных игровых консолей. После долгого ожидания бренд теперь сделал устройство доступным для предварительного заказа на Kickstarter.

Pocket Go включает беспроводной контроллер, похожий на контроллер Xbox, и пару очков дополненной реальности под названием AR Pocket Vision. Работая на Windows, консоль предлагает гибкий игровой опыт. Tecno подчеркивает, что Pocket Go компактнее и легче других портативных устройств на базе Windows, что делает его удобным для переноски.

Основой игрового устройства Tecno является процессор AMD Ryzen 7 8840 HS, компанию которому составляют 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ памяти, обеспечивающие Pocket Go высокую производительность. Устройство также оснащено сменным аккумулятором на 50 Вт·ч и эффективной системой охлаждения.

Очки AR Pocket Vision оснащены 0,71-дюймовым микро-OLED-экраном, который может проецировать 215-дюймовое изображение с расстояния шести метров. Благодаря регулируемым диоптриям и совместимости с обычными очками, очки AR созданы для комфорта пользователя.

Очки Pocket Go и AR Pocket Vision доступны для предварительного заказа на Kickstarter по цене от 869 долларов. Ожидается, что поставки начнутся в декабре 2024 года, а после выхода в полноценную розничную продажу в ноябре стоимость консоли увеличится.