В сети появилась информация о новой линейке мобильных процессоров Intel Core 200H/U мощностью от 15 до 45 Вт

Компания Intel уже подтвердила грядущий выход мобильных процессоров серии Core Ultra 200H, выход которой должен состояться в первом квартале 2025 года. Эти процессоры получат абсолютно новую архитектуру под кодовым названием Arrow Lake. Данная архитектура объединит в себе производительные ядра Lion Cove, энергоэффективные ядра Skymont и встроенную графику Xe-LPG.

Между тем, производитель процессоров также работает над обновлением уже выпускающихся моделей серии Raptor Lake. Нужно сказать, что компания не производила процессоры серии Core-H 14-го поколения под именем Raptor Lake-H, а лишь чипы серии HX. Однако уже выходило обновление чипов Raptor Lake в линейке Core 100U, вместе с серией Meteor Lake. Таким образом, грядущие процессоры серии Core 200H являются прямыми наследниками более старых чипов Core-H 13-го поколения.

Предполагается, что компания Intel выпустит семь моделей в новой серии мобильных процессоров. Два процессора будут относиться к маломощной линейке "U" с базовым TDP 15 Вт, а другие пять чипов получат мощность 45 Вт.

Флагманским процессором будет модель Core 270H, вероятно, линейки Core 7. Таким образом в этой не-Ultra серии н будет модели Core 9. Этот процессор получит 14 физических ядер (6 производительных/8 эффективных) и 20 потоков, которые, напомню, отличаются от ядер в Arrow Lake.

Если сравнивать обновленные чипы с серией Core-H 13-го поколения, видно, что они в режиме ускорения имеют на 400 МГц выше тактовую частоту, что необходимо иметь в виду. У Intel на данный момент было три модели с такой конфигурацией, которые указаны ниже.

Высокопроизводительные мобильные чипы Raptor Lake с конфигурацией 6P/8E:

• Core 7 270H: 14C/20T до 5,8 ГГц (новый);

• Core i9-13905H: 14C/20T до 5,4 ГГц;

• Core i9-13900HK: 14C/20T до 5,4 ГГц;

• Core i9-13900H: 14C/20T до 5,4 ГГц.

Компания также предложит пользователям в новой серии модели с 12, 10 и 8 ядрами. Также стоит обратить внимание на серию Core 200U, которая включает два процессора: Core 250U и Core 220U. Напомню, что у Intel уже имеется в ассортименте три процессора Core 100U с 10 и 6 ядрами, но новые чипы, вероятно, являются переименованными процессорами Core 150U и Core 120U соответственно, поскольку они даже получили одинаковые тактовые частоты.

Таким образом потенциальным покупателям будущих ноутбуков стоит иметь в виду, что модели Ultra — это новейшие чипы с новой архитектурой, производительность которых, однако, пока является загадкой, в то время как чипы не относящиеся к линейке Ultra основаны на старой архитектуре Raptor Lake.