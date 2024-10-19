Смартфон будет немного длиннее и тоньше предшественника и измененный модуль камер

Только вчера в списке Geekbench появился грядущий Galaxy A36 5G от Samsung. Теперь в сети появилась полная информация о дизайне телефона благодаря надежному инсайдеру OnLeaks. В сотрудничестве с Giznext инсайдер поделился высококачественными рендерами нового телефона среднего класса от Samsung.

Хотя ожидалось, что Samsung будет придерживаться своему обычному дизайну, на этот раз компания изменила себе. Вместо типичных отдельных колец камеры Galaxy A36 оснащен единым вертикальным модулем камер на задней панели.

Дизайн напоминает старый добрый Galaxy Note 10, и приятно видеть обновление дизайна в телефоне Samsung спустя довольно долгое время.

Остальная часть телефона представляет собой постепенную эволюцию. Он будет немного длиннее (162,6 мм против 161,7 мм), чтобы вместить немного больший 6,64-дюймовый дисплей (по сравнению с 6,6 дюйма у предшественника). Кроме того, он также будет немного тоньше — 7,4 мм (вместо 8,2 мм), хотя выступ камеры увеличивает общую толщину до 9,6 мм.

Пока нет информации о емкости аккумулятора, но хотелось бы надеяться, что более тонкий профиль не будет достигнут за счет автономности.

Остальные характеристики также остаются неопределенными. Недавний список Geekbench предполагает, что Galaxy A36 может быть оснащен либо чипсетом Snapdragon 6 Gen 3, либо Snapdragon 7s Gen 2. Если это правда, то в серии Galaxy A также произойдет смена поставщика процессоров, после Dimensity 1080 на Galaxy A34 и Exynos 1380 на Galaxy A35.

Передняя часть телефона сохранила знакомый плоский дисплей с центральным отверстием для селфи-камеры. Рамки кажутся слегка асимметричными, но в целом это привычно для модели. Поскольку сканера отпечатков пальцев сбоку нет, можно с уверенностью предположить, что он будет встроен в дисплей, как и у предшественника.

Стоит иметь в виду, что это всего лишь рендеры, поэтому окончательный дизайн может немного отличаться. Также еще есть некоторое время до официального запуска Galaxy A36. Прошлый Galaxy A35 дебютировал вместе с Galaxy A55 в середине марта, поэтому можно ожидать схожих сроков выпуска для Galaxy A36 и Galaxy A56.